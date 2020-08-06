Всё как обычно, + 281 000 случаев, пятый результат за всё время. США перевалили за 5 миллионов, Индия перешла рубеж в 2 миллиона. В воскресенье будем встречать 20-и миллионного зараженного за время пандемии. Индия впервые стала мировым лидером по показателю новых случаев, перевалив за + 62 000, и обновив свой рекорд. Колумбия + 12 000, тоже обновила свой максимум, и впервые вышла по этому показателю на 4-е место в мире. Аргентина + 7500 - максимум за всё время. Латиносы, практически все, выглядят в этой эпидемии очень не важно. За исключением феномена Уругвая, что-то типа нашей Херсонской области, исключительно мало случаев.
По Европе. Несмотря на то, что Украина бьёт свои рекорды, но нас вытеснили из лидеров эпидемии. Впереди традиционно Россия, проснувшиеся Испания и Франция, а также впереди нас Румыния.
И традиционная рубрика последних дней. Обновляем свой ТОП по госпитализациям.
По отчёту МОЗ от 6 августа госпитализировано за сутки 262 человека. Это третий результат за всё время.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313 2. 5 августа - 293 3. 6 августа - 262 4. 31 июля - 261 5. 24 июля - 255 6. 4 августа - 250 7. 30 июля - 248
freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая. Умерло + 33, тоже максимум за всё время.
Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют. Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....
Вінницька область — 2932 (+34) Волинська область — 4162 (+54) Дніпропетровська область — 1508 (+16) Донецька область — 945 (+4) Житомирська область — 2064 (+28) Закарпатська область — 5615 (+76) Запорізька область — 895 (+5) Івано-Франківська область — 5426 (+131) Кіровоградська область — 714 (+1) м. Київ — 9178 (+186) Київська область — 4058 (+78) Львівська область — 10572 (+152) Луганська область — 146 (+11) Миколаївська область — 682 (+16) Одеська область — 3904 (+156) Полтавська область — 489 (+12) Рівненська область — 6638 (+100) Сумська область — 636 (+42) Тернопільська область — 3212 (+35) Харківська область — 4527 (+146) Херсонська область — 255 (+13) Хмельницька область — 1286 (+29) Чернівецька область — 6477 (+94) Черкаська область — 975 (+6) Чернігівська область — 965 (+28)
freeze написав:Украина обновила свой рекорд, теперь записываем, + 1453 случая. Умерло + 33, тоже максимум за всё время.
Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют. Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.