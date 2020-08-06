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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:37
vetka написав: freeze написав: st512 написав:
Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:00
freeze написав:
Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".
"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
Что то Батька путается в показаниях , то была инфа что перенес бессимптомно . Теперь воспаление очаговое за три дня полечил . Ох чувствую настигнет его судьба Яныка . С западом заигрывет они его подставят как бобика .
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:06
freeze написав: freeze написав:
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете .
Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:13
19yuriy91 написав:
есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.
был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.
щас уже поосторожнее стал....
Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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