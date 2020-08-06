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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1629163016311632

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:37

  vetka написав:
  freeze написав:
  st512 написав:Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.


Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.

Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.


У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:00

  freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.

"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".

Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.

"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".

"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".

Что то Батька путается в показаниях , то была инфа что перенес бессимптомно . Теперь воспаление очаговое за три дня полечил . Ох чувствую настигнет его судьба Яныка . С западом заигрывет они его подставят как бобика .
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:06

  freeze написав:
  freeze написав:
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.


У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))

Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете .
Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:13

  19yuriy91 написав:есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.
был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.
щас уже поосторожнее стал....


Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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