Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1629163016311632 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 248 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 248 Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:37 vetka написав: freeze написав: st512 написав: Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы. Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.



Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.

Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление. Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.

Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли. Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.



У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал ))) У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал ))) freeze 4 Повідомлень: 17884 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4339 раз. Подякували: 7027 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:00 freeze написав: Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.



"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".



Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.



"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".



"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали". Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили."Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня."Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку"."Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".

Что то Батька путается в показаниях , то была инфа что перенес бессимптомно . Теперь воспаление очаговое за три дня полечил . Ох чувствую настигнет его судьба Яныка . С западом заигрывет они его подставят как бобика . Что то Батька путается в показаниях , то была инфа что перенес бессимптомно . Теперь воспаление очаговое за три дня полечил . Ох чувствую настигнет его судьба Яныка . С западом заигрывет они его подставят как бобика . Uppi Повідомлень: 139 З нами з: 22.04.20 Подякував: 26 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:06 freeze написав: freeze написав:

Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли. Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.



У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал ))) У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))

Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете .

Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе . Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете .Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе . Uppi Повідомлень: 139 З нами з: 22.04.20 Подякував: 26 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:13 19yuriy91 написав: есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.

был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.

щас уже поосторожнее стал.... есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.щас уже поосторожнее стал....



Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3338 З нами з: 14.03.06 Подякував: 211 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1629163016311632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7133 1614556

ЛОБ П'ят 07 сер, 2020 11:15