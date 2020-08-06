st512 написав:Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют. Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".
"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
Что то Батька путается в показаниях , то была инфа что перенес бессимптомно . Теперь воспаление очаговое за три дня полечил . Ох чувствую настигнет его судьба Яныка . С западом заигрывет они его подставят как бобика .
freeze написав: Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете . Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
19yuriy91 написав:есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....
Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Uppi написав:Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете . Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
Не всем же быть ковидиотами. Есть часть здравомыслящих людей.
Uppi написав:Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим .
И не говорите, удача просто прёт )))
Uppi написав:Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать .
Поздно. ОНО уже среди нас, дистанционное лечение.
Министерство здравоохранения и сервис поиска врачей DOC.ua вводит бесплатные медицинские консультации онлайн до 1 июня включительно, сообщает ведомство в Facebook. Согласно сообщению, аудиоконсультации в онлайн-режиме, которые предлагает DOC.ua, позволяют дистанционно получить профессиональный совет, что снижает риск возникновения осложнений болезни. Сервис также предлагает пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции с помощью специального приложения на сайте или в Telegram и Viber. Продолжительность одного сеанса - 10 мин. Услуга доступна с 8:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.
"Если вас что-то тревожит, поговорите об этом с опытным врачом. Онлайн консультация. Советуйтесь с врачом, а не с интернетом"(с-цитата) https://doc.ua/audio/
Если не ошибаюсь, то даже на наших не очень диджитализированных просторах с помощью специальных приложений можно сделать ЭКГ и срочно отправить врачу. А видеоконсультации семейного врача вроде как один из пунктов нашей медреформы.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 07 сер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:при такой цене проще самому сделать ...
Бесспорно.
Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но? обычная Массандра была меньше 100 гривень... [/quote]вино не коньяк в бочке , зачем ему возраст не совсем понятно , от возраста ИМХО лучше оно не становиться , только вот право выпить эксклюзив которого осталось мало ...ну так себе удовольствие. Мнение 100% трезвенника
Востаннє редагувалось yama в П'ят 07 сер, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91 написав:есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....
Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
люди болели и будут болеть . По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный , в то же время от обычного гриппа я делаю прививки каждый год , а те кто тут ждут вакцину от КОвид в этой теме , очень сомневаюсь что с 2010 каждый год от гриппа прививаются . То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я ! Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный . Хочу ли я заболеть гриппом или Ковид - НЕТ ! считаю ли я меры борьбы преувеличенными - ДА многократно , ибо реакция должна быть как на обычный сезонный грипп 2 недели карантина в школах и все