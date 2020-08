Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:13

19yuriy91 написав: есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается.

был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40.

