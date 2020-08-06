st512 написав:Мой прогноз, к сентябрю 2000, дети пойдут в школу, выходим на три-четыре, закрываем школы.
Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют. Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
freeze написав:Президент Беларуси считает, что коронавирусом его специально заразили.
"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".
Лукашенко рассказал, как он болел. Вылечили его за четыре дня.
"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку".
"Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали".
Что то Батька путается в показаниях , то была инфа что перенес бессимптомно . Теперь воспаление очаговое за три дня полечил . Ох чувствую настигнет его судьба Яныка . С западом заигрывет они его подставят как бобика .
freeze написав: Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете . Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
19yuriy91 написав:есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....
Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Uppi написав:Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете . Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
Не всем же быть ковидиотами. Есть часть здравомыслящих людей.
Uppi написав:Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим .
И не говорите, удача просто прёт )))
Uppi написав:Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать .
Поздно. ОНО уже среди нас, дистанционное лечение.
Министерство здравоохранения и сервис поиска врачей DOC.ua вводит бесплатные медицинские консультации онлайн до 1 июня включительно, сообщает ведомство в Facebook. Согласно сообщению, аудиоконсультации в онлайн-режиме, которые предлагает DOC.ua, позволяют дистанционно получить профессиональный совет, что снижает риск возникновения осложнений болезни. Сервис также предлагает пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции с помощью специального приложения на сайте или в Telegram и Viber. Продолжительность одного сеанса - 10 мин. Услуга доступна с 8:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.
"Если вас что-то тревожит, поговорите об этом с опытным врачом. Онлайн консультация. Советуйтесь с врачом, а не с интернетом"(с-цитата) https://doc.ua/audio/
Если не ошибаюсь, то даже на наших не очень диджитализированных просторах с помощью специальных приложений можно сделать ЭКГ и срочно отправить врачу. А видеоконсультации семейного врача вроде как один из пунктов нашей медреформы.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 07 сер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:при такой цене проще самому сделать ...
Бесспорно.
Цены в Массандре на старые вина смотрите 2006 год - тоже г-но? обычная Массандра была меньше 100 гривень... [/quote]вино не коньяк в бочке , зачем ему возраст не совсем понятно , от возраста ИМХО лучше оно не становиться , только вот право выпить эксклюзив которого осталось мало ...ну так себе удовольствие. Мнение 100% трезвенника
Востаннє редагувалось yama в П'ят 07 сер, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91 написав:есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....
Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
люди болели и будут болеть . По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный , в то же время от обычного гриппа я делаю прививки каждый год , а те кто тут ждут вакцину от КОвид в этой теме , очень сомневаюсь что с 2010 каждый год от гриппа прививаются . То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я ! Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный . Хочу ли я заболеть гриппом или Ковид - НЕТ ! считаю ли я меры борьбы преувеличенными - ДА многократно , ибо реакция должна быть как на обычный сезонный грипп 2 недели карантина в школах и все
19yuriy91 написав:есть у меня товарищ, такой себе спортсмен-любитель, почти каждый день в гидропарке занимается. был очень скептичен по отношению к короне, пока один из его "команды", лет 30+, не заболел и несколько дней не полежал в александровской с темп 40. щас уже поосторожнее стал....
Это то что я писал. Мозх промоется достаточно только тогда, когда из личных знакомых кто то не попадет в разряд не бессимтомных
Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?
В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы начали ее трудно переносить. Следовательно, увеличивается количество госпитализированных и летальных случаев. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.