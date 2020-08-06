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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1630163116321633

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:40

  freeze написав:
  vetka написав:
  freeze написав: Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))

В колледже учатся уже достаточно "взрослые" дети, а как малышню организовать - проблема.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:47

Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ХАРЬКОВ — В "КРАСНОЙ ЗОНЕ"
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... ja-ukrainy
Интересно посмотреть

  Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.

Естественный ход событий, быстрее "гора трупов на улице", быстрее самодисциплина поможет справиться с эпидемией
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:04

  Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.


і як із цим жити,
які ваші пропозиції
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:18

  greenozon написав:
  Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.


і як із цим жити,
які ваші пропозиції

Как жить?
Например, вспомнить, что сегодня - День Пива! :lol:
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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