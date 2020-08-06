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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1630163116321633

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:40

  freeze написав:
  vetka написав:
  freeze написав: Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют.
Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))

В колледже учатся уже достаточно "взрослые" дети, а как малышню организовать - проблема.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:47

Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ХАРЬКОВ — В "КРАСНОЙ ЗОНЕ"
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... ja-ukrainy
Интересно посмотреть

  Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.

Естественный ход событий, быстрее "гора трупов на улице", быстрее самодисциплина поможет справиться с эпидемией
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:04

  Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.


і як із цим жити,
які ваші пропозиції
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:18

  greenozon написав:
  Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших.
Это ОЧЕНЬ плохо.


і як із цим жити,
які ваші пропозиції

Как жить?
Например, вспомнить, что сегодня - День Пива! :lol:
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:19

Надо просто перестать болеть.
vichenki
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Клавдий Шифер написав:что сегодня - День Пива! :lol:


вот ета паварот собитій!!!

https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... C4r5IdoeXM
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы начали ее трудно переносить. Следовательно, увеличивается количество госпитализированных и летальных случаев. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.

Степанов заявил, что украинцы стали тяжелее переносить COVID-19
https://www.unn.com.ua/ru/news/1884750- ... n_get_more


Тут на ветке многие специалисты рассказывали байки, что со временем вирусы слабеют.
Привести примеры не могли, но вроде как есть какая то высшая сила, которая ведет к ослаблению вирусов.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

AstraZeneca подписала контракт с Shenzhen Kangtai Biological контракт на производство вакцины против COVID-19. По ее условиям китайская сторона должна гарантировать выпуск около 100 млн доз к концу 2020: https://bit.ly/31sCNMH
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