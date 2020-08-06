freeze написав: Такими темпами пойдём, я что-то сомневаюсь, что школы 1 сентября откроют. Будут праздничные школьные видеолинейки по ютубу с кучей лайков от благодарных школьников, каждый класс по Тик-Току выставит краткое поздравление.
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
В колледже учатся уже достаточно "взрослые" дети, а как малышню организовать - проблема.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших. Это ОЧЕНЬ плохо.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер написав:Украина три дня подряд обновляет негативные рекорды по количеству заболевших. Это ОЧЕНЬ плохо.
і як із цим жити, які ваші пропозиції
Как жить? Например, вспомнить, что сегодня - День Пива!
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
zРадио написав:В Украине изменилось течение коронавирусной болезни, украинцы начали ее трудно переносить. Следовательно, увеличивается количество госпитализированных и летальных случаев. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил", - сказал Степанов.
AstraZeneca подписала контракт с Shenzhen Kangtai Biological контракт на производство вакцины против COVID-19. По ее условиям китайская сторона должна гарантировать выпуск около 100 млн доз к концу 2020: https://bit.ly/31sCNMH