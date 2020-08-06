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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1631163216331634

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Немного пасов руками и

Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

st512 написав:
  pesikot написав:Немного пасов руками и

Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
Ещё немного пасов уже и Харьков не в красной...
[spoiler]
Зображення
[/spoiler]
zokibada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10

  st512 написав:
  pesikot написав:Немного пасов руками и

Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом

Он провалил прошлый тест
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:40

Харьков покинул "красную зону" карантина через полчаса после попадания.
https://strana.ua/news/282994-kharkov-vyshel-iz-krasnoj-zony-karantina.html

"Не прокатило" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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ЛОБ

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