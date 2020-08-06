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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:08
pesikot написав:
Немного пасов руками и
Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
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st512
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:40
st512 написав: pesikot написав:
Немного пасов руками и
Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
Ещё немного пасов уже и Харьков не в красной...
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10
st512 написав: pesikot написав:
Немного пасов руками и
Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
Он провалил прошлый тест
Mind the gap.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:40
Харьков покинул "красную зону" карантина через полчаса после попадания.https://strana.ua/news/282994-kharkov-vyshel-iz-krasnoj-zony-karantina.html
"Не прокатило"
Украина - богатая страна!
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П'ят 07 сер, 2020 13:29
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