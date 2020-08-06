Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:08
pesikot написав:
Немного пасов руками и
Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
st512
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:40
st512 написав: pesikot написав:
Немного пасов руками и
Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
Ещё немного пасов уже и Харьков не в красной...
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zokibada
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10
st512 написав: pesikot написав:
Немного пасов руками и
Так вся страна взяла попкорн и следит за паном Кернесом
Он провалил прошлый тест
Mind the gap.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:40
Харьков покинул "красную зону" карантина через полчаса после попадания.
https://strana.ua/news/282994-kharkov-vyshel-iz-krasnoj-zony-karantina.html
"Не прокатило"
Украина - богатая страна!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:35
Луцк и Тернополь переведут из красной зоны - Степанов
Предварительные данные, которые были опубликованы на интерактивной карте разделения Украины на зоны, где
Харьков оказался в красной зоне, были результатом технической ошибки
Госпидя, приличных слов у меня нет по этому поводу
А неприличных слов я знаю много
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:37
pesikot написав: Луцк и Тернополь переведут из красной зоны - Степанов
Предварительные данные, которые были опубликованы на интерактивной карте разделения Украины на зоны, где
Харьков оказался в красной зоне, были результатом технической ошибки
Госпидя, приличных слов у меня нет по этому поводу
А неприличных слов я знаю много
Это не статистика, а игра в наперстки - кручу - верчу, нае.ать хочу...
zokibada
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:39
Миловановские расчеты - в унитаз
Кто следующий? Одесса?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:59
greenozon
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:12
Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Periodico.
Инцидент произошел вечером 6 августа. Как рассказали в авиакомпании Air Europa, учитывая отказ пассажира выполнять указания экипажа надеть маску, был активирован соответствующий протокол.
https://dumskaya.net/news/v-ispanii-eks ... az-122061/
freeze
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:18
Uppi написав: freeze написав: freeze написав:
Фиг с той школой, лишь бы опять транспорт и метро не закрыли.
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
Вот читаю я вас . Все то вам нравится в пост коронтинном мире . И прививку вы ждете и дистанционное образование вас устраивает . За масочный режим . Скоро и дистанционное лечение тоже будет устраивать . И страшилки всякие на форум тянете . Глаза от дутых цифр округляете .
Что то мне подсказывает что казачек то вы засланный и не бескорыстный вовсе .
на форуме такой депилки как ты больше нету.
Кучинелли
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