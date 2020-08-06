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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:22
группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:35
Выпейте йаду, может попустит
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:44
Кстати, неплохая репетиция "заднего хода": если влада зашкварится с каким-либо решением - говорить, что это "ошибка в расчётах" (независимо от того, есть тона там или нет).
Хотя по факту никаких расчётов особо и не ведётся, а просто манипулируют методикой, чтоб она выдавала запланированные результаты
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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