|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:22
группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:35
Кучинелли написав:
группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.
Выпейте йаду, может попустит
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6510
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1091 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:44
Кстати, неплохая репетиция "заднего хода": если влада зашкварится с каким-либо решением - говорить, что это "ошибка в расчётах" (независимо от того, есть тона там или нет).
Хотя по факту никаких расчётов особо и не ведётся, а просто манипулируют методикой, чтоб она выдавала запланированные результаты
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12153
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7053 раз.
- Подякували: 3215 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:00
Амвросий написав:
.....
Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.
А за воду разве уже есть абонплата?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16972
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4512 раз.
- Подякували: 4191 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:02
edvardd написав: pit написав:
и к чему здесь инфа про вина?
в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой...
Кстати, на днях попадалась заметка, что вино облегчает течение болезни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16972
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4512 раз.
- Подякували: 4191 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7134
|1615223
|
П'ят 07 сер, 2020 13:29
ЛОБ
|