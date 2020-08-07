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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:22

группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:35

  Кучинелли написав:группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.

Выпейте йаду, может попустит
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:44

Кстати, неплохая репетиция "заднего хода": если влада зашкварится с каким-либо решением - говорить, что это "ошибка в расчётах" (независимо от того, есть тона там или нет).
Хотя по факту никаких расчётов особо и не ведётся, а просто манипулируют методикой, чтоб она выдавала запланированные результаты
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:00

  Амвросий написав:.....
Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.

А за воду разве уже есть абонплата? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:02

  edvardd написав:
  pit написав:и к чему здесь инфа про вина?

в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой... :wink:

Кстати, на днях попадалась заметка, что вино облегчает течение болезни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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