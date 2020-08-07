Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:44

Кстати, неплохая репетиция "заднего хода": если влада зашкварится с каким-либо решением - говорить, что это "ошибка в расчётах" (независимо от того, есть тона там или нет).

Хотя по факту никаких расчётов особо и не ведётся, а просто манипулируют методикой, чтоб она выдавала запланированные результаты

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