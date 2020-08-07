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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:22
группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:35
Кучинелли написав:
группа форумных индиотов. кот не признавала существование вируса, теперь ослабила свою позицию - типа вирус есть. но совсем не опасный.И как неоднократно писал до самого вируса им дела очень мало.им нужны только деньги и за них они готовы жертвовать и своим и чужим здоровьем и жизнью.Так и пишут - та лишь бы транспорт на работу возил и подобное.Жаль что в стране половина калеченных в голову людей.По тому куда страна катится это очевидно.
Выпейте йаду, может попустит
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vetka
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:44
Кстати, неплохая репетиция "заднего хода": если влада зашкварится с каким-либо решением - говорить, что это "ошибка в расчётах" (независимо от того, есть тона там или нет).
Хотя по факту никаких расчётов особо и не ведётся, а просто манипулируют методикой, чтоб она выдавала запланированные результаты
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:00
Амвросий написав:
.....
Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.
А за воду разве уже есть абонплата?
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ЛАД
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:02
edvardd написав: pit написав:
и к чему здесь инфа про вина?
в начале эпидемии проходила инфа, что если жёстко бухать, то можно вылечиться...вот народ и подбирает "лекарства" с минимальной побочкой...
Кстати, на днях попадалась заметка, что вино облегчает течение болезни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:46
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zokibada
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:54
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 162,8 тыс человек, сообщил Росстат.
При этом коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек, а по еще 1589 случаям предполагается таковой.
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freeze
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Додано: Суб 08 сер, 2020 00:32
freeze написав:
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 162,8 тыс человек, сообщил Росстат.
При этом коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек, а по еще 1589 случаям предполагается таковой.
Математика
162,8=118,6%
100%=162,8/1,186=137,3тис
різниця 162,8-137,3=25,5 тис
Від корони 5,448 тис
А від чого ще 20 тисяч?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 08 сер, 2020 02:09
freeze написав:
......
У моих с переходом на дистанционное обучение успеваемость резко выросла, никто не давит на мозг, спокойно занимаются, планируют свой день. Тот что в колледже даже впервые на стипендию вышел, уже за июль 1200 грн подкинули, и минимум до конца года уже будет получать, то есть 7200 грн ребёнок заработал )))
Вряд ли это типичный случай.
Думаю, у подавляющего большинства знания ухудшаются. Школьные оценки при этом могут и вырасти.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 02:28
yama написав:
......
люди болели и будут болеть.
Бесспорно. Вы абсолютно правы.
По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный
.....
То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я !
Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .
Доказать/обосновать можете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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