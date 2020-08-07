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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 сер, 2020 02:50
vichenki написав:
....,
Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?
Конечно, болели. И будут болеть.
И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями.
Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает.
Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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