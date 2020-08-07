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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1633163416351636

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 02:50

  vichenki написав:....,
Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?

Конечно, болели. И будут болеть.
И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями.
Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает.
Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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