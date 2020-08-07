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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1633163416351636

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 02:50

  vichenki написав:....,
Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?

Конечно, болели. И будут болеть.
И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями.
Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает.
Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.

08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено
1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2955 випадків;
Волинська область — 4226 випадків;
Дніпропетровська область — 1525 випадків;
Донецька область — 965 випадків;
Житомирська область — 2101 випадок;
Закарпатська область — 5697 випадків;
Запорізька область — 919 випадків;
Івано-Франківська область — 5552 випадки;
Кіровоградська область — 718 випадків;
м. Київ — 9378 випадків;
Київська область — 4128 випадків;
Львівська область — 10 726 випадків;
Луганська область — 152 випадки;
Миколаївська область — 696 випадків;
Одеська область — 4069 випадків;
Полтавська область — 491 випадок;
Рівненська область — 6747 випадків;
Сумська область — 653 випадки;
Тернопільська область — 3257 випадків;
Харківська область — 4661 випадок;
Херсонська область — 259 випадків;
Хмельницька область — 1323 випадки;
Чернівецька область — 6565 випадків;
Черкаська область — 996 випадків;
Чернігівська область — 991 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:38

  varlo написав:МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.

08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено
1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2955 випадків;
Волинська область — 4226 випадків;
Дніпропетровська область — 1525 випадків;
Донецька область — 965 випадків;
Житомирська область — 2101 випадок;
Закарпатська область — 5697 випадків;
Запорізька область — 919 випадків;
Івано-Франківська область — 5552 випадки;
Кіровоградська область — 718 випадків;
м. Київ — 9378 випадків;
Київська область — 4128 випадків;
Львівська область — 10 726 випадків;
Луганська область — 152 випадки;
Миколаївська область — 696 випадків;
Одеська область — 4069 випадків;
Полтавська область — 491 випадок;
Рівненська область — 6747 випадків;
Сумська область — 653 випадки;
Тернопільська область — 3257 випадків;
Харківська область — 4661 випадок;
Херсонська область — 259 випадків;
Хмельницька область — 1323 випадки;
Чернівецька область — 6565 випадків;
Черкаська область — 996 випадків;
Чернігівська область — 991 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.


лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября
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