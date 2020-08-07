Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1633163416351636 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 249 Додано: Суб 08 сер, 2020 02:50 vichenki написав: ....,

Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще? ....,Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?

Конечно, болели. И будут болеть.

И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями.

Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает.

Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское. Конечно, болели. И будут болеть.И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями.Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает.Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16975 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 09:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире МОЗ повідомляє:



В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.



08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено

1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2955 випадків;

Волинська область — 4226 випадків;

Дніпропетровська область — 1525 випадків;

Донецька область — 965 випадків;

Житомирська область — 2101 випадок;

Закарпатська область — 5697 випадків;

Запорізька область — 919 випадків;

Івано-Франківська область — 5552 випадки;

Кіровоградська область — 718 випадків;

м. Київ — 9378 випадків;

Київська область — 4128 випадків;

Львівська область — 10 726 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Миколаївська область — 696 випадків;

Одеська область — 4069 випадків;

Полтавська область — 491 випадок;

Рівненська область — 6747 випадків;

Сумська область — 653 випадки;

Тернопільська область — 3257 випадків;

Харківська область — 4661 випадок;

Херсонська область — 259 випадків;

Хмельницька область — 1323 випадки;

Чернівецька область — 6565 випадків;

Черкаська область — 996 випадків;

Чернігівська область — 991 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6352 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 795 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 09:38 varlo написав: МОЗ повідомляє:



В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.



08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено

1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2955 випадків;

Волинська область — 4226 випадків;

Дніпропетровська область — 1525 випадків;

Донецька область — 965 випадків;

Житомирська область — 2101 випадок;

Закарпатська область — 5697 випадків;

Запорізька область — 919 випадків;

Івано-Франківська область — 5552 випадки;

Кіровоградська область — 718 випадків;

м. Київ — 9378 випадків;

Київська область — 4128 випадків;

Львівська область — 10 726 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Миколаївська область — 696 випадків;

Одеська область — 4069 випадків;

Полтавська область — 491 випадок;

Рівненська область — 6747 випадків;

Сумська область — 653 випадки;

Тернопільська область — 3257 випадків;

Харківська область — 4661 випадок;

Херсонська область — 259 випадків;

Хмельницька область — 1323 випадки;

Чернівецька область — 6565 випадків;

Черкаська область — 996 випадків;

Чернігівська область — 991 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19. МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 2955 випадків;Волинська область — 4226 випадків;Дніпропетровська область — 1525 випадків;Донецька область — 965 випадків;Житомирська область — 2101 випадок;Закарпатська область — 5697 випадків;Запорізька область — 919 випадків;Івано-Франківська область — 5552 випадки;Кіровоградська область — 718 випадків;м. Київ — 9378 випадків;Київська область — 4128 випадків;Львівська область — 10 726 випадків;Луганська область — 152 випадки;Миколаївська область — 696 випадків;Одеська область — 4069 випадків;Полтавська область — 491 випадок;Рівненська область — 6747 випадків;Сумська область — 653 випадки;Тернопільська область — 3257 випадків;Харківська область — 4661 випадок;Херсонська область — 259 випадків;Хмельницька область — 1323 випадки;Чернівецька область — 6565 випадків;Черкаська область — 996 випадків;Чернігівська область — 991 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.



лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3341 З нами з: 14.03.06 Подякував: 213 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1633163416351636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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