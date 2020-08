Додано: Суб 08 сер, 2020 09:38

varlo написав: МОЗ повідомляє:



В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.



08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено

1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2955 випадків;

Волинська область — 4226 випадків;

Дніпропетровська область — 1525 випадків;

Донецька область — 965 випадків;

Житомирська область — 2101 випадок;

Закарпатська область — 5697 випадків;

Запорізька область — 919 випадків;

Івано-Франківська область — 5552 випадки;

Кіровоградська область — 718 випадків;

м. Київ — 9378 випадків;

Київська область — 4128 випадків;

Львівська область — 10 726 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Миколаївська область — 696 випадків;

Одеська область — 4069 випадків;

Полтавська область — 491 випадок;

Рівненська область — 6747 випадків;

Сумська область — 653 випадки;

Тернопільська область — 3257 випадків;

Харківська область — 4661 випадок;

Херсонська область — 259 випадків;

Хмельницька область — 1323 випадки;

Чернівецька область — 6565 випадків;

Черкаська область — 996 випадків;

Чернігівська область — 991 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября

