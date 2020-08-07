vichenki написав:...., Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?
Конечно, болели. И будут болеть. И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями. Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает. Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.
08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2955 випадків; Волинська область — 4226 випадків; Дніпропетровська область — 1525 випадків; Донецька область — 965 випадків; Житомирська область — 2101 випадок; Закарпатська область — 5697 випадків; Запорізька область — 919 випадків; Івано-Франківська область — 5552 випадки; Кіровоградська область — 718 випадків; м. Київ — 9378 випадків; Київська область — 4128 випадків; Львівська область — 10 726 випадків; Луганська область — 152 випадки; Миколаївська область — 696 випадків; Одеська область — 4069 випадків; Полтавська область — 491 випадок; Рівненська область — 6747 випадків; Сумська область — 653 випадки; Тернопільська область — 3257 випадків; Харківська область — 4661 випадок; Херсонська область — 259 випадків; Хмельницька область — 1323 випадки; Чернівецька область — 6565 випадків; Черкаська область — 996 випадків; Чернігівська область — 991 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.
В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.
08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2955 випадків; Волинська область — 4226 випадків; Дніпропетровська область — 1525 випадків; Донецька область — 965 випадків; Житомирська область — 2101 випадок; Закарпатська область — 5697 випадків; Запорізька область — 919 випадків; Івано-Франківська область — 5552 випадки; Кіровоградська область — 718 випадків; м. Київ — 9378 випадків; Київська область — 4128 випадків; Львівська область — 10 726 випадків; Луганська область — 152 випадки; Миколаївська область — 696 випадків; Одеська область — 4069 випадків; Полтавська область — 491 випадок; Рівненська область — 6747 випадків; Сумська область — 653 випадки; Тернопільська область — 3257 випадків; Харківська область — 4661 випадок; Херсонська область — 259 випадків; Хмельницька область — 1323 випадки; Чернівецька область — 6565 випадків; Черкаська область — 996 випадків; Чернігівська область — 991 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.
лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
vichenki написав:...., Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?
Конечно, болели. И будут болеть. И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями. Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает. Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.
Да керманычи уже увидели (многие переболели - кто "как гриппом", кто чисто номинально без симптомов. Никто из депутатов не умер. Гор трупов нет) Только не могут себе отказать в эксплуатировании этой темы
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 08 сер, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
vichenki написав:...., Странно, неужели до этого никто ничем не болел. Температура 40 и что раньше такого ни скем не было? О чем это вообще?
Конечно, болели. И будут болеть. И воспалением лёгких, и корью, и скарлатиной, и тифом, и малярией, и многими другими болезнями. Поэтому в их существовании и опасности никто не сомневается. И когда при обнаружении одного случая кори делают санобработку всего подъезда, никто не возражает. Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.
Мы весну просидели в карантине. По рассказам так называемых медиков, карантин препятствует распостранению. Сейчас, в частичном карантине идет рост заболевших. Вопрос, а зачем мы сидели в карантине?
adeges написав:лавину все таки прорвало. насколько я понимаю, есть большой беклог, люди в регионах ждут результатов по 5 дней, заражают в это время других. так что на 2000+ выйдем в течении двух недель, а 3000+ и 50+ смертей в день - уже в первой половине сентября
С помощью карантина вроде бы обещали только выиграть время на подготовку больниц и растянуть нагрузку на них во времени. Может уже пора чуток подгрузить больницы, чтоб не стояли полупустыми? Всё равно, все, кто должен переболеть - переболеет, разница лишь в том, хватит человеку койки в больнице или нет