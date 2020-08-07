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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1634163516361637 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 249 Додано: Суб 08 сер, 2020 12:32 Пенсионер написав: vano80 написав: Вопрос, а зачем мы сидели в карантине? Вопрос, а зачем мы сидели в карантине?

Вибачайте, бо обісрались с переляку, побачивши яку виставу влаштували Китайці. Вибачайте, бо обісрались с переляку, побачивши яку виставу влаштували Китайці.



Так вот кто ,оказывается, все придумал и разнес с помощью продажной ВОЗ. А я-то думал, что это был "Черчилль в восемнадцатом году". Так вот кто ,оказывается, все придумал и разнес с помощью продажной ВОЗ. А я-то думал, что это был "Черчилль в восемнадцатом году". Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3957 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 688 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 12:54 Если взять за верную оптимистичную оценку количества населения Украины в 37 млн человек и соотнести цифры населения и заболевших вчера в России и на Украине, то можно увидеть, что по плотности заболевания Украина уже существенно опередила Россию.



И это при том, что на Украине четвёртый день устанавливаются абсолютные максимумы, а в России уже два месяца устойчивый спад.



Перспективы удручающие. "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1553 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 13:01 ЛАД написав: Надеюсь, Вы не станете доказывать, что судебная медицина и психиатрия для юриста подразумевают знание специфических признаков всех болезней. Это всё же прерогатива медика, а не юриста.

Тем более, признаков болезни, которая только появилась и о которой мало известно даже врачам и учёным-медикам.

Кстати, думаю, что объём знаний юриста, прослушавшего курс судебной бухгалтерии недостаточен "для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ". Наверняка для этого привлекают настоящих экономистов и бухгалтеров.

В ответ на мой вопрос Вы просто могли признать, что роль медика, финансиста, агронома, эколога юрист выполнять не может да и не должен.

P.s. Прекрасно понимаю, что победить в словесной эквилибристике юриста абсолютно нереально, да я такой цели и не ставлю. Поэтому разговор заканчиваю. Надеюсь, Вы не станете доказывать, что судебная медицина и психиатрия для юриста подразумевают знание специфических признаков всех болезней. Это всё же прерогатива медика, а не юриста.Тем более, признаков болезни, которая только появилась и о которой мало известно даже врачам и учёным-медикам.Кстати, думаю, что объём знаний юриста, прослушавшего курс судебной бухгалтерии недостаточен "для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ". Наверняка для этого привлекают настоящих экономистов и бухгалтеров.В ответ на мой вопрос Вы просто могли признать, что роль медика, финансиста, агронома, эколога юрист выполнять не может да и не должен.P.s. Прекрасно понимаю, что победить в словесной эквилибристике юриста абсолютно нереально, да я такой цели и не ставлю.

ЛАД написав: С пирометром понятно.

Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"? С пирометром понятно.Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"?

ЛАД написав: А за воду разве уже есть абонплата? А за воду разве уже есть абонплата?

ЛАД, я вижу, что несмотря на Ваше императивное заявление об окончании разговора со мной, Вы в дискуссиях с третьими лицами все-же намекаете на необходимости его продолжения Тогда отвечу Вам без особых деталей, которые Вам, если Вы не являетесь специалистом в обсуждаемых темах, не нужны.



Во-первых, действительно, в уголовных делах привлекают экономистов и бухгалтеров экспертами, если они имеют этот статус, но это делается опять же по инициативе юриста-судьи, юриста-прокурора, юриста-следователя, юриста-адвоката, которые должны обладать некоторыми знаниями в экономической сфере, и, при этом, заключение эксперта не является, например, для юриста-судьи обязательным и он может отвергнуть его.



Кроме того, есть такой закон об оперативно-розыскной деятельности, из которого видно о наличии юристов-оперативных сотрудников, которые должны, имея знания в сфере экономики, добыть и оценить информацию о готовящемся преступлении для дальнейшей передачи ее юристам, которые уполномочены для возбуждения уголовного дела:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text



При этом, юрист-прокурор или юрист-следователь имеют право возбудить уголовное дело, и проводить досудебное расследование или руководить им, а юрист-судья проводить судебное следствие и выносить приговор, лишь имея некоторые знания в сфере экономики.

Экономист или бухгалтер уголовные дела не возбуждают, досудебные расследования и судебные следствия не проводят и приговоры не выносят, даже если они являются профессионалами в сферах, в которых было совершено уголовное преступление.



Во-вторых, температура горячей воды волнует потребителя при наличии бойлера потому, что этот бойлер он желает использовать лишь в порядке исключения, например, при ежегодных испытаниях тепловых сетей или во время аварий на них. Кстати, в законодательстве бойлер вообще не оговаривается и нет такой услуги, как передача неизменных показаний счетчика при наличии бойлера. При этом, бойлер нужно приобрести за свой счет, его нужно чистить и даже в этом случае он недолговечен, поэтому после выхода его из строя нужно покупать иной, а в случае утечки из него и залития соседа отвечать будет владелец бойлера, а не исполнитель услуги. Поэтому потребитель не освобождает исполнителя от обязанности предоставить ему качественную услугу, тем более, что, хотя абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена, и, как правильно отметил Амвросий, бойлер не будет полностью решать проблему для потребителя. , я вижу, что несмотря на Ваше императивное заявление об окончании разговора со мной, Вы в дискуссиях с третьими лицами все-же намекаете на необходимости его продолженияТогда отвечу Вам без особых деталей, которые Вам, если Вы не являетесь специалистом в обсуждаемых темах, не нужны., действительно, в уголовных делах привлекают экономистов и бухгалтеров экспертами, если они имеют этот статус, но это делается опять же по инициативе юриста-судьи, юриста-прокурора, юриста-следователя, юриста-адвоката, которые должны обладать некоторыми знаниями в экономической сфере, и, при этом, заключение эксперта не является, например, для юриста-судьи обязательным и он может отвергнуть его.Кроме того, есть такой закон об оперативно-розыскной деятельности, из которого видно о наличии юристов-оперативных сотрудников, которые должны, имея знания в сфере экономики, добыть и оценить информацию о готовящемся преступлении для дальнейшей передачи ее юристам, которые уполномочены для возбуждения уголовного дела:При этом, юрист-прокурор или юрист-следователь имеют право возбудить уголовное дело, и проводить досудебное расследование или руководить им, а юрист-судья проводить судебное следствие и выносить приговор, лишь имея некоторые знания в сфере экономики.Экономист или бухгалтер уголовные дела не возбуждают, досудебные расследования и судебные следствия не проводят и приговоры не выносят, даже если они являются профессионалами в сферах, в которых было совершено уголовное преступление., температура горячей воды волнует потребителя при наличии бойлера потому, что этот бойлер он желает использовать лишь в порядке исключения, например, при ежегодных испытаниях тепловых сетей или во время аварий на них. Кстати, в законодательстве бойлер вообще не оговаривается и нет такой услуги, как передача неизменных показаний счетчика при наличии бойлера. При этом, бойлер нужно приобрести за свой счет, его нужно чистить и даже в этом случае он недолговечен, поэтому после выхода его из строя нужно покупать иной, а в случае утечки из него и залития соседа отвечать будет владелец бойлера, а не исполнитель услуги. Поэтому потребитель не освобождает исполнителя от обязанности предоставить ему качественную услугу, тем более, что, хотя абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена, и, как правильно отметил, бойлер не будет полностью решать проблему для потребителя. Igneus Повідомлень: 662 З нами з: 29.08.18 Подякував: 248 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1634163516361637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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ЛОБ Суб 08 сер, 2020 11:59