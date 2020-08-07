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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 249
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:32

  Пенсионер написав:
  vano80 написав:Вопрос, а зачем мы сидели в карантине?

Вибачайте, бо обісрались с переляку, побачивши яку виставу влаштували Китайці.


Так вот кто ,оказывается, все придумал и разнес с помощью продажной ВОЗ. А я-то думал, что это был "Черчилль в восемнадцатом году".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:54

Если взять за верную оптимистичную оценку количества населения Украины в 37 млн человек и соотнести цифры населения и заболевших вчера в России и на Украине, то можно увидеть, что по плотности заболевания Украина уже существенно опередила Россию.

И это при том, что на Украине четвёртый день устанавливаются абсолютные максимумы, а в России уже два месяца устойчивый спад.

Перспективы удручающие.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:01

  ЛАД написав:Надеюсь, Вы не станете доказывать, что судебная медицина и психиатрия для юриста подразумевают знание специфических признаков всех болезней. Это всё же прерогатива медика, а не юриста.
Тем более, признаков болезни, которая только появилась и о которой мало известно даже врачам и учёным-медикам.
Кстати, думаю, что объём знаний юриста, прослушавшего курс судебной бухгалтерии недостаточен "для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ". Наверняка для этого привлекают настоящих экономистов и бухгалтеров.
В ответ на мой вопрос Вы просто могли признать, что роль медика, финансиста, агронома, эколога юрист выполнять не может да и не должен.
P.s. Прекрасно понимаю, что победить в словесной эквилибристике юриста абсолютно нереально, да я такой цели и не ставлю. Поэтому разговор заканчиваю.

  ЛАД написав:С пирометром понятно.
Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"?

  ЛАД написав:А за воду разве уже есть абонплата? :shock:

ЛАД, я вижу, что несмотря на Ваше императивное заявление об окончании разговора со мной, Вы в дискуссиях с третьими лицами все-же намекаете на необходимости его продолжения :wink: Тогда отвечу Вам без особых деталей, которые Вам, если Вы не являетесь специалистом в обсуждаемых темах, не нужны.

Во-первых, действительно, в уголовных делах привлекают экономистов и бухгалтеров экспертами, если они имеют этот статус, но это делается опять же по инициативе юриста-судьи, юриста-прокурора, юриста-следователя, юриста-адвоката, которые должны обладать некоторыми знаниями в экономической сфере, и, при этом, заключение эксперта не является, например, для юриста-судьи обязательным и он может отвергнуть его.

Кроме того, есть такой закон об оперативно-розыскной деятельности, из которого видно о наличии юристов-оперативных сотрудников, которые должны, имея знания в сфере экономики, добыть и оценить информацию о готовящемся преступлении для дальнейшей передачи ее юристам, которые уполномочены для возбуждения уголовного дела:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text

При этом, юрист-прокурор или юрист-следователь имеют право возбудить уголовное дело, и проводить досудебное расследование или руководить им, а юрист-судья проводить судебное следствие и выносить приговор, лишь имея некоторые знания в сфере экономики.
Экономист или бухгалтер уголовные дела не возбуждают, досудебные расследования и судебные следствия не проводят и приговоры не выносят, даже если они являются профессионалами в сферах, в которых было совершено уголовное преступление.

Во-вторых, температура горячей воды волнует потребителя при наличии бойлера потому, что этот бойлер он желает использовать лишь в порядке исключения, например, при ежегодных испытаниях тепловых сетей или во время аварий на них. Кстати, в законодательстве бойлер вообще не оговаривается и нет такой услуги, как передача неизменных показаний счетчика при наличии бойлера. При этом, бойлер нужно приобрести за свой счет, его нужно чистить и даже в этом случае он недолговечен, поэтому после выхода его из строя нужно покупать иной, а в случае утечки из него и залития соседа отвечать будет владелец бойлера, а не исполнитель услуги. Поэтому потребитель не освобождает исполнителя от обязанности предоставить ему качественную услугу, тем более, что, хотя абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена, и, как правильно отметил Амвросий, бойлер не будет полностью решать проблему для потребителя.
Igneus
 
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ЛОБ

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