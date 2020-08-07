Так вот кто ,оказывается, все придумал и разнес с помощью продажной ВОЗ. А я-то думал, что это был "Черчилль в восемнадцатом году".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:32
Так вот кто ,оказывается, все придумал и разнес с помощью продажной ВОЗ. А я-то думал, что это был "Черчилль в восемнадцатом году".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:54
Если взять за верную оптимистичную оценку количества населения Украины в 37 млн человек и соотнести цифры населения и заболевших вчера в России и на Украине, то можно увидеть, что по плотности заболевания Украина уже существенно опередила Россию.
И это при том, что на Украине четвёртый день устанавливаются абсолютные максимумы, а в России уже два месяца устойчивый спад.
Перспективы удручающие.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:01
ЛАД, я вижу, что несмотря на Ваше императивное заявление об окончании разговора со мной, Вы в дискуссиях с третьими лицами все-же намекаете на необходимости его продолжения Тогда отвечу Вам без особых деталей, которые Вам, если Вы не являетесь специалистом в обсуждаемых темах, не нужны.
Во-первых, действительно, в уголовных делах привлекают экономистов и бухгалтеров экспертами, если они имеют этот статус, но это делается опять же по инициативе юриста-судьи, юриста-прокурора, юриста-следователя, юриста-адвоката, которые должны обладать некоторыми знаниями в экономической сфере, и, при этом, заключение эксперта не является, например, для юриста-судьи обязательным и он может отвергнуть его.
Кроме того, есть такой закон об оперативно-розыскной деятельности, из которого видно о наличии юристов-оперативных сотрудников, которые должны, имея знания в сфере экономики, добыть и оценить информацию о готовящемся преступлении для дальнейшей передачи ее юристам, которые уполномочены для возбуждения уголовного дела:
При этом, юрист-прокурор или юрист-следователь имеют право возбудить уголовное дело, и проводить досудебное расследование или руководить им, а юрист-судья проводить судебное следствие и выносить приговор, лишь имея некоторые знания в сфере экономики.
Экономист или бухгалтер уголовные дела не возбуждают, досудебные расследования и судебные следствия не проводят и приговоры не выносят, даже если они являются профессионалами в сферах, в которых было совершено уголовное преступление.
Во-вторых, температура горячей воды волнует потребителя при наличии бойлера потому, что этот бойлер он желает использовать лишь в порядке исключения, например, при ежегодных испытаниях тепловых сетей или во время аварий на них. Кстати, в законодательстве бойлер вообще не оговаривается и нет такой услуги, как передача неизменных показаний счетчика при наличии бойлера. При этом, бойлер нужно приобрести за свой счет, его нужно чистить и даже в этом случае он недолговечен, поэтому после выхода его из строя нужно покупать иной, а в случае утечки из него и залития соседа отвечать будет владелец бойлера, а не исполнитель услуги. Поэтому потребитель не освобождает исполнителя от обязанности предоставить ему качественную услугу, тем более, что, хотя абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена, и, как правильно отметил Амвросий, бойлер не будет полностью решать проблему для потребителя.
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:36
В столице кацапии в июне вообще общая смертность +41%
А в мае у них же +60%. Сезонный ГРИП, ага.
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:06
При потреблении по норме - есть.
Но, откровенно говоря, лучше просто добавить этого собеседника в игнор (я так сделал, и форум резко поумнел).
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:23
сомневающиеся пусть докажут обратное , пока что никаких доказательств большей опасности нету на вскидку та же статистика по пневмониях 2019 \2020 в Днепропетровской области, которую здесь давали, показывает что пневмоний как и смертей в целом в этом году меньше, вот что ковид животворящий делает ! благодаря ковид общая смертность ПАДАЕТ ! то есть население умирает меньше !
Востаннє редагувалось yama в Суб 08 сер, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:30
наплевательское отношение у нас ко всем болезням почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием что в ней особенного и почему надо начинать именно с короны а не с Туберкулеза ВИЧ или еще чего ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 08 сер, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:40
главное я выделил зачем нужен карантин это официально было сказано , неужели кто-то не слышал ? прямо сказали ведь что бы у людей появилось ощущения опасности
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:46
Щирлиц был на грани провала
верно говорить "на России " и "в Украине " добро пожаловать в игнор
ЗЫ очень извиняюсь за 4 поста подряд , но все они к разным людям и если вытрут один из за оффтопа допустим этот то останутся другие по теме
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:15
Igneus
Спасибо за очень подробный ответ.
Вы подтвердили моё мнение о юристах - характерная особенность это способность заговорить любую тему.
1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.
2. О горячей воде вопрос был в связи с: "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды".
Отказ я понимаю как постоянный, а не на время "испытаний тепловых сетей или во время аварий на них". Использование бойлера "лишь в порядке исключения" это несколько другая ситуация. Вы как юрист лучше других должны понимать важность и необходимость точных формулировок.
"абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена" - вот когда будет введена, тогда и можно будет говорить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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