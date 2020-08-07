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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1635163616371638>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:32

  Пенсионер написав:
  vano80 написав:Вопрос, а зачем мы сидели в карантине?

Вибачайте, бо обісрались с переляку, побачивши яку виставу влаштували Китайці.


Так вот кто ,оказывается, все придумал и разнес с помощью продажной ВОЗ. А я-то думал, что это был "Черчилль в восемнадцатом году".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:54

Если взять за верную оптимистичную оценку количества населения Украины в 37 млн человек и соотнести цифры населения и заболевших вчера в России и на Украине, то можно увидеть, что по плотности заболевания Украина уже существенно опередила Россию.

И это при том, что на Украине четвёртый день устанавливаются абсолютные максимумы, а в России уже два месяца устойчивый спад.

Перспективы удручающие.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:01

  ЛАД написав:Надеюсь, Вы не станете доказывать, что судебная медицина и психиатрия для юриста подразумевают знание специфических признаков всех болезней. Это всё же прерогатива медика, а не юриста.
Тем более, признаков болезни, которая только появилась и о которой мало известно даже врачам и учёным-медикам.
Кстати, думаю, что объём знаний юриста, прослушавшего курс судебной бухгалтерии недостаточен "для того, чтобы по содержанию хозяйственных операций выявить вора на предприятии, в учреждении, в организации, независимо от того, Ощадбанк это или НБУ". Наверняка для этого привлекают настоящих экономистов и бухгалтеров.
В ответ на мой вопрос Вы просто могли признать, что роль медика, финансиста, агронома, эколога юрист выполнять не может да и не должен.
P.s. Прекрасно понимаю, что победить в словесной эквилибристике юриста абсолютно нереально, да я такой цели и не ставлю. Поэтому разговор заканчиваю.

  ЛАД написав:С пирометром понятно.
Но почему/зачем потребителя волнует температура горячей воды "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды"?

  ЛАД написав:А за воду разве уже есть абонплата? :shock:

ЛАД, я вижу, что несмотря на Ваше императивное заявление об окончании разговора со мной, Вы в дискуссиях с третьими лицами все-же намекаете на необходимости его продолжения :wink: Тогда отвечу Вам без особых деталей, которые Вам, если Вы не являетесь специалистом в обсуждаемых темах, не нужны.

Во-первых, действительно, в уголовных делах привлекают экономистов и бухгалтеров экспертами, если они имеют этот статус, но это делается опять же по инициативе юриста-судьи, юриста-прокурора, юриста-следователя, юриста-адвоката, которые должны обладать некоторыми знаниями в экономической сфере, и, при этом, заключение эксперта не является, например, для юриста-судьи обязательным и он может отвергнуть его.

Кроме того, есть такой закон об оперативно-розыскной деятельности, из которого видно о наличии юристов-оперативных сотрудников, которые должны, имея знания в сфере экономики, добыть и оценить информацию о готовящемся преступлении для дальнейшей передачи ее юристам, которые уполномочены для возбуждения уголовного дела:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text

При этом, юрист-прокурор или юрист-следователь имеют право возбудить уголовное дело, и проводить досудебное расследование или руководить им, а юрист-судья проводить судебное следствие и выносить приговор, лишь имея некоторые знания в сфере экономики.
Экономист или бухгалтер уголовные дела не возбуждают, досудебные расследования и судебные следствия не проводят и приговоры не выносят, даже если они являются профессионалами в сферах, в которых было совершено уголовное преступление.

Во-вторых, температура горячей воды волнует потребителя при наличии бойлера потому, что этот бойлер он желает использовать лишь в порядке исключения, например, при ежегодных испытаниях тепловых сетей или во время аварий на них. Кстати, в законодательстве бойлер вообще не оговаривается и нет такой услуги, как передача неизменных показаний счетчика при наличии бойлера. При этом, бойлер нужно приобрести за свой счет, его нужно чистить и даже в этом случае он недолговечен, поэтому после выхода его из строя нужно покупать иной, а в случае утечки из него и залития соседа отвечать будет владелец бойлера, а не исполнитель услуги. Поэтому потребитель не освобождает исполнителя от обязанности предоставить ему качественную услугу, тем более, что, хотя абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена, и, как правильно отметил Амвросий, бойлер не будет полностью решать проблему для потребителя.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:36

  freeze написав:Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 162,8 тыс человек, сообщил Росстат.

При этом коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек, а по еще 1589 случаям предполагается таковой.

В столице кацапии в июне вообще общая смертность +41%
А в мае у них же +60%. Сезонный ГРИП, ага.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 15:06

  ЛАД написав:
  Амвросий написав:.....
Тоесть отказаться от услуги запрещено законом, а потребляете вы её или нет никого не волнует - платите абонплату.

А за воду разве уже есть абонплата? :shock:

При потреблении по норме - есть.
Но, откровенно говоря, лучше просто добавить этого собеседника в игнор (я так сделал, и форум резко поумнел).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:23

  ЛАД написав:
  yama написав:......
люди болели и будут болеть.

Бесспорно. Вы абсолютно правы.

По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный
.....
То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я !
Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .

Доказать/обосновать можете?
сомневающиеся пусть докажут обратное , пока что никаких доказательств большей опасности нету :mrgreen: на вскидку та же статистика по пневмониях 2019 \2020 в Днепропетровской области, которую здесь давали, показывает что пневмоний как и смертей в целом в этом году меньше, вот что ковид животворящий делает ! благодаря ковид общая смертность ПАДАЕТ ! то есть население умирает меньше !
Востаннє редагувалось yama в Суб 08 сер, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:30

  ЛАД написав:Корона заболевание новое. Ширнармассы с ним не сталкивались и результатов не видели. Потому и отношение наплевательское.

наплевательское отношение у нас ко всем болезням :mrgreen: почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием :shock: что в ней особенного и почему надо начинать именно с короны а не с Туберкулеза ВИЧ или еще чего :shock: ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 08 сер, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:40

  vano80 написав:Мы весну просидели в карантине. По рассказам так называемых медиков, карантин препятствует распостранению.
Сейчас, в частичном карантине идет рост заболевших.
Вопрос, а зачем мы сидели в карантине?

Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей...." Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности...... Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

главное я выделил зачем нужен карантин это официально было сказано , неужели кто-то не слышал ? :shock: прямо сказали ведь что бы у людей появилось ощущения опасности :!:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:46

  Клавдий Шифер написав:Если взять за верную оптимистичную оценку количества населения Украины в 37 млн человек и соотнести цифры населения и заболевших вчера в России и на Украине, то можно увидеть, что по плотности заболевания Украина уже существенно опередила Россию.

И это при том, что на Украине четвёртый день устанавливаются абсолютные максимумы, а в России уже два месяца устойчивый спад.

Перспективы удручающие.
Щирлиц был на грани провала :mrgreen:
верно говорить "на России " и "в Украине " :wink: добро пожаловать в игнор :oops:

ЗЫ очень извиняюсь за 4 поста подряд , но все они к разным людям и если вытрут один из за оффтопа допустим этот то останутся другие по теме
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:15

Igneus
Спасибо за очень подробный ответ.
Вы подтвердили моё мнение о юристах - характерная особенность это способность заговорить любую тему. :)
1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.
2. О горячей воде вопрос был в связи с: "при наличии бойлера в квартире и отказе от использования горячей воды".
Отказ я понимаю как постоянный, а не на время "испытаний тепловых сетей или во время аварий на них". Использование бойлера "лишь в порядке исключения" это несколько другая ситуация. Вы как юрист лучше других должны понимать важность и необходимость точных формулировок.
"абонплата в Киеве еще не введена, но будет введена" - вот когда будет введена, тогда и можно будет говорить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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