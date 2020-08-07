По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный ..... То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я ! Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .
Доказать/обосновать можете?
сомневающиеся пусть докажут обратное .....
Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа. Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.
наплевательское отношение у нас ко всем болезням почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием
Не встречал наплевательского отношения к туберкулёзу, кри или ВИЧ широких масс. Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют.
В АТБ - только в маске. В клюб - ибитесь хоть конём
ВИДЕО:
Какой-то сюр от нашего правительства. Они заявили, что по состоянию на 8 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей (Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская и город Киев). В Одессе, Харькове и в Киеве работают во всю все клубы. Вот подборку мы сделали для нашей власти,которая "ослепла" и в упор не замечает тусовки, деньги ведь важнее!