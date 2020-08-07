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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1635163616371638 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Суб 08 сер, 2020 17:23 yama написав: ЛАД написав: yama написав: ......

люди болели и будут болеть. ......люди болели и будут болеть.

Бесспорно. Вы абсолютно правы.



По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный

.....

То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я !

Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .

Доказать/обосновать можете? Бесспорно. Вы абсолютно правы.Доказать/обосновать можете? сомневающиеся пусть докажут обратное ..... сомневающиеся пусть докажут обратное .....

Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа.

Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.



почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием наплевательское отношение у нас ко всем болезнямпочему корона должна быть каким-то особенным заболеванием

Не встречал наплевательского отношения к туберкулёзу, кри или ВИЧ широких масс.

Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют. Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа.Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.Не встречал наплевательского отношения к туберкулёзу, кри или ВИЧ широких масс.Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют. ЛАД 2 Повідомлень: 16977 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 17:36

В клюб - ибитесь хоть конём



ВИДЕО:



Какой-то сюр от нашего правительства.

Они заявили, что по состоянию на 8 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей (Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская и город Киев).

В Одессе, Харькове и в Киеве работают во всю все клубы. Вот подборку мы сделали для нашей власти,которая "ослепла" и в упор не замечает тусовки, деньги ведь важнее!



https://t.me/ZE_kartel/1733 В АТБ - только в маске.В клюб - ибитесь хоть конёмВИДЕО: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12160 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7057 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1635163616371638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 08 сер, 2020 11:59