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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1635163616371638

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:23

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:......
люди болели и будут болеть.

Бесспорно. Вы абсолютно правы.

По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный
.....
То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я !
Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .

Доказать/обосновать можете?
сомневающиеся пусть докажут обратное .....

Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа.
Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.

наплевательское отношение у нас ко всем болезням :mrgreen: почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием

Не встречал наплевательского отношения к туберкулёзу, кри или ВИЧ широких масс.
Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:36

В АТБ - только в маске.
В клюб - ибитесь хоть конём

ВИДЕО:

Какой-то сюр от нашего правительства.
Они заявили, что по состоянию на 8 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей (Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская и город Киев).
В Одессе, Харькове и в Киеве работают во всю все клубы. Вот подборку мы сделали для нашей власти,которая "ослепла" и в упор не замечает тусовки, деньги ведь важнее!


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