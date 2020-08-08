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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1635163616371638 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Суб 08 сер, 2020 17:23 yama написав: ЛАД написав: yama написав: ......

люди болели и будут болеть. ......люди болели и будут болеть.

Бесспорно. Вы абсолютно правы.



По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный

.....

То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я !

Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .

Доказать/обосновать можете? Бесспорно. Вы абсолютно правы.Доказать/обосновать можете? сомневающиеся пусть докажут обратное ..... сомневающиеся пусть докажут обратное .....

Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа.

Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.



почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием наплевательское отношение у нас ко всем болезнямпочему корона должна быть каким-то особенным заболеванием

Не встречал у широких масс наплевательского отношения к туберкулёзу, кори или ВИЧ.

Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют. Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа.Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.Не встречал у широких масс наплевательского отношения к туберкулёзу, кори или ВИЧ.Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 сер, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 16978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 17:36

В клюб - ибитесь хоть конём



ВИДЕО:



Какой-то сюр от нашего правительства.

Они заявили, что по состоянию на 8 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей (Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская и город Киев).

В Одессе, Харькове и в Киеве работают во всю все клубы. Вот подборку мы сделали для нашей власти,которая "ослепла" и в упор не замечает тусовки, деньги ведь важнее!



https://t.me/ZE_kartel/1733 В АТБ - только в маске.В клюб - ибитесь хоть конёмВИДЕО: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12160 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7058 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 17:51 zРадио написав: safonovstanislav написав: С помощью карантина вроде бы обещали только выиграть время на подготовку больниц и растянуть нагрузку на них во времени. Может уже пора чуток подгрузить больницы, чтоб не стояли полупустыми? Всё равно, все, кто должен переболеть - переболеет, разница лишь в том, хватит человеку койки в больнице или нет

.........

Цель была благая, но ведь выигранное время просто просрали - достаточного количества лабораторий и тестов нет, сколь-либо эффективных препаратов - нет (ни ремдесивира, ни ВААРТ), защита медработников - по самому минимуму. Единственное, в чем преуспели - это в ИВЛобесиии .... С помощью карантина вроде бы обещали только выиграть время на подготовку больниц и растянуть нагрузку на них во времени. Может уже пора чуток подгрузить больницы, чтоб не стояли полупустыми? Всё равно, все, кто должен переболеть - переболеет, разница лишь в том, хватит человеку койки в больнице или нет.........Цель была благая, но ведь выигранное время просто просрали - достаточного количества лабораторий и тестов нет, сколь-либо эффективных препаратов - нет (ни ремдесивира, ни ВААРТ), защита медработников - по самому минимуму. Единственное, в чем преуспели - это в ИВЛобесиии ....

Не совсем так.

За это время медики больше узнали о болезни, можно надеяться, что относительно скоро появится вакцина (во всяком случае, этот момент стал на 5 месяцев ближе). Появились хотя бы относительно обоснованные протоколы лечения. Разрабатываются и испытываются новые лекарства - недавно читал, что даже в Украине начато испытание 4-х лекарств.

Да и количество тестов и лабораторий, способных их делать, тоже заметно выросло. Не совсем так.За это время медики больше узнали о болезни, можно надеяться, что относительно скоро появится вакцина (во всяком случае, этот момент стал на 5 месяцев ближе). Появились хотя бы относительно обоснованные протоколы лечения. Разрабатываются и испытываются новые лекарства - недавно читал, что даже в Украине начато испытание 4-х лекарств.Да и количество тестов и лабораторий, способных их делать, тоже заметно выросло. ЛАД 2 Повідомлень: 16978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4512 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 18:24 ЛАД написав: 1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр. 1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.

ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень.

При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.



ЛАД написав: Отказ я понимаю как постоянный, а не на время "испытаний тепловых сетей или во время аварий на них". Отказ я понимаю как постоянный, а не на время "испытаний тепловых сетей или во время аварий на них".

Нет, отказ временный, на период до устранения исполнителем услуг существенного недостатка в предоставлении услуги, а в случае невыполнения этого требования потребителя - поручение третьему лицу устранить этот недостаток за счет исполнителя услуги - статья 10 Закона Украины "О защите прав потребителей". обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень.При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.Нет, отказ временный, на период до устранения исполнителем услуг существенного недостатка в предоставлении услуги, а в случае невыполнения этого требования потребителя - поручение третьему лицу устранить этот недостаток за счет исполнителя услуги - статья 10 Закона Украины "О защите прав потребителей". Igneus Повідомлень: 665 З нами з: 29.08.18 Подякував: 248 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 19:47 ЛАД написав: почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием наплевательское отношение у нас ко всем болезнямпочему корона должна быть каким-то особенным заболеванием

Не встречал у широких масс наплевательского отношения к туберкулёзу, кори или ВИЧ.... Не встречал у широких масс наплевательского отношения к туберкулёзу, кори или ВИЧ....

Помните о туберкулезе? В Украине эпидемия туберкулеза была объявлена еще в 1995 году, и она до сих пор не преодолена. Более того, сегодня Украина, выйдя из одной опасной ситуации (пандемии коронавирусной инфекции), рискует упасть в другую, не менее глубокую яму — увеличение случаев туберкулеза, с последствиями которого придется бороться уже в ближайшие годы. Что может стать причиной обострения эпидемии, как этого избежать и почему о туберкулезе стоит напоминать?



Туберкулез — широко распространенное в мире инфекционное заболевание, о котором, пожалуй, слышал каждый из нас на уроках в школе и которое еще в далеком 1993 году Всемирная организация здравоохранения включила в число наиболее смертоносных заболеваний.



Каждый год от туберкулеза умирает более 1,5 млн людей по всему миру (4000 человек в Украине). Украина входит в число лидеров в Европе по уровню ззаболеваемости туберкулезом, особенно мультирезистентным (форма туберкулеза, при которой микобактерии туберкулеза имеют устойчивость к двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам – изониазиду и рифампицину). Ирина Шостак Журналистка

https://zn.ua/HEALTH/politika-protivode ... 4557_.html

просто вбиваете в гугл - в Украине объявлена эпидемия туберкулеза

почему мы с 1995 года без масок ходим ?

туберкулез не корона ! он за 14 дней не проходит

А я вот думаю о туберкулезе. В среднем в Украине ежемесячно регистрируют более 2000 случаев заболевания туберкулезом.



Наша страна — среди лидеров в мире по распространению этой болезни. Каждый год у нас умирают 4000 человек от туберкулеза. Примерно — 11 каждый день. Представили себе масштабы? https://nv.ua/opinion/tuberkulez-legkih ... 70205.html

пока что от так называемого КОВИД (а на самом деле не известно от чего , так как среди тех кому написали смерть от ковид вполне допускаю были и туберкулезники и ВИЧ больные и диабетики ) 1,879 чел , к концу года мы еле дотянем ковид до туберкулеза... Ирина Шостак Журналисткапросто вбиваете в гугл -туберкулез не корона ! он за 14 дней не проходитпока что от так называемого КОВИД (а на самом деле не известно от чего , так как среди тех кому написали смерть от ковид вполне допускаю были и туберкулезники и ВИЧ больные и диабетики ) 1,879 чел , к концу года мы еле дотянем ковид до туберкулеза... yama Повідомлень: 2538 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4779 раз. Подякували: 526 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 19:59 yama написав: просто вбиваете в гугл - в Украине объявлена эпидемия туберкулеза

почему мы с 1995 года без масок ходим ? просто вбиваете в гугл - в Украине объявлена эпидемия туберкулезапочему мы с 1995 года без масок ходим ?



Потому что практически любой украинец уже сталкивался бессимптомно или уже живёт с палочкой Коха в неактивном состоянии. Благодаря вакцине БЦЖ организм в детском возрасте уже знакомится с палочкой Коха и быстро ее уничтожает или деактивирует в неактивное состояние. Поэтому в случае с туберкулёзом нет особого смысла ходить в маске. Может только антипривочникам надо, но они маски не любят. Потому что практически любой украинец уже сталкивался бессимптомно или уже живёт с палочкой Коха в неактивном состоянии. Благодаря вакцине БЦЖ организм в детском возрасте уже знакомится с палочкой Коха и быстро ее уничтожает или деактивирует в неактивное состояние. Поэтому в случае с туберкулёзом нет особого смысла ходить в маске. Может только антипривочникам надо, но они маски не любят. freeze 4 Повідомлень: 17895 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7029 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 20:22 Традиционная рубрика последних дней.

Обновляем свой ТОП по госпитализациям.



По отчёту МОЗ от 7 августа госпитализировано за сутки 280 человек. Это третий результат за всё время.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 5 августа - 293

3. 7 августа - 280

4. 6 августа - 262

5. 31 июля - 261

6. 24 июля - 255

7. 4 августа - 250



Как видим в ТОП-7 уже четыре августовских дня, точнее четыре дня из текущей недели. freeze 4 Повідомлень: 17895 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7029 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1635163616371638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7137 1616072

ЛОБ Суб 08 сер, 2020 11:59