По своей опасности коронавирус не больше чем обычный грипп сезонный ..... То есть грипп им не страшен из за него они макси не носили, а Ковид прям ужос ужос ужос ... по опасности тот же грипп не более . Вся фигня только в PR рекламе . Вот о чем я ! Еще раз грипп опасное заболевание Ковид по опасности такой же , но грипп не разрекламированный .
Доказать/обосновать можете?
сомневающиеся пусть докажут обратное .....
Вообще-то, здесь уже несколько раз приводили данные о летальности ковида, которая в несколько раз выше летальности гриппа. Если Вы не верите этим цифрам, приведите другие данные.
наплевательское отношение у нас ко всем болезням почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием
Не встречал у широких масс наплевательского отношения к туберкулёзу, кори или ВИЧ. Хотя отрицающие существование ВИЧ вроде существуют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 сер, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
В АТБ - только в маске. В клюб - ибитесь хоть конём
ВИДЕО:
Какой-то сюр от нашего правительства. Они заявили, что по состоянию на 8 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей (Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская и город Киев). В Одессе, Харькове и в Киеве работают во всю все клубы. Вот подборку мы сделали для нашей власти,которая "ослепла" и в упор не замечает тусовки, деньги ведь важнее!
safonovstanislav написав:С помощью карантина вроде бы обещали только выиграть время на подготовку больниц и растянуть нагрузку на них во времени. Может уже пора чуток подгрузить больницы, чтоб не стояли полупустыми? Всё равно, все, кто должен переболеть - переболеет, разница лишь в том, хватит человеку койки в больнице или нет ......... Цель была благая, но ведь выигранное время просто просрали - достаточного количества лабораторий и тестов нет, сколь-либо эффективных препаратов - нет (ни ремдесивира, ни ВААРТ), защита медработников - по самому минимуму. Единственное, в чем преуспели - это в ИВЛобесиии ....
Не совсем так. За это время медики больше узнали о болезни, можно надеяться, что относительно скоро появится вакцина (во всяком случае, этот момент стал на 5 месяцев ближе). Появились хотя бы относительно обоснованные протоколы лечения. Разрабатываются и испытываются новые лекарства - недавно читал, что даже в Украине начато испытание 4-х лекарств. Да и количество тестов и лабораторий, способных их делать, тоже заметно выросло.
ЛАД написав:1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.
ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень. При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.
ЛАД написав:Отказ я понимаю как постоянный, а не на время "испытаний тепловых сетей или во время аварий на них".
Нет, отказ временный, на период до устранения исполнителем услуг существенного недостатка в предоставлении услуги, а в случае невыполнения этого требования потребителя - поручение третьему лицу устранить этот недостаток за счет исполнителя услуги - статья 10 Закона Украины "О защите прав потребителей".
наплевательское отношение у нас ко всем болезням почему корона должна быть каким-то особенным заболеванием
Не встречал у широких масс наплевательского отношения к туберкулёзу, кори или ВИЧ....
Помните о туберкулезе? В Украине эпидемия туберкулеза была объявлена еще в 1995 году, и она до сих пор не преодолена. Более того, сегодня Украина, выйдя из одной опасной ситуации (пандемии коронавирусной инфекции), рискует упасть в другую, не менее глубокую яму — увеличение случаев туберкулеза, с последствиями которого придется бороться уже в ближайшие годы. Что может стать причиной обострения эпидемии, как этого избежать и почему о туберкулезе стоит напоминать?
Туберкулез — широко распространенное в мире инфекционное заболевание, о котором, пожалуй, слышал каждый из нас на уроках в школе и которое еще в далеком 1993 году Всемирная организация здравоохранения включила в число наиболее смертоносных заболеваний.
Каждый год от туберкулеза умирает более 1,5 млн людей по всему миру (4000 человек в Украине). Украина входит в число лидеров в Европе по уровню ззаболеваемости туберкулезом, особенно мультирезистентным (форма туберкулеза, при которой микобактерии туберкулеза имеют устойчивость к двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам – изониазиду и рифампицину).
А я вот думаю о туберкулезе. В среднем в Украине ежемесячно регистрируют более 2000 случаев заболевания туберкулезом.
Наша страна — среди лидеров в мире по распространению этой болезни. Каждый год у нас умирают 4000 человек от туберкулеза. Примерно — 11 каждый день. Представили себе масштабы?
https://nv.ua/opinion/tuberkulez-legkih ... 70205.html пока что от так называемого КОВИД (а на самом деле не известно от чего , так как среди тех кому написали смерть от ковид вполне допускаю были и туберкулезники и ВИЧ больные и диабетики ) 1,879 чел , к концу года мы еле дотянем ковид до туберкулеза...
yama написав:просто вбиваете в гугл - в Украине объявлена эпидемия туберкулеза почему мы с 1995 года без масок ходим ?
Потому что практически любой украинец уже сталкивался бессимптомно или уже живёт с палочкой Коха в неактивном состоянии. Благодаря вакцине БЦЖ организм в детском возрасте уже знакомится с палочкой Коха и быстро ее уничтожает или деактивирует в неактивное состояние. Поэтому в случае с туберкулёзом нет особого смысла ходить в маске. Может только антипривочникам надо, но они маски не любят.
ЛАД написав:1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.
ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень. При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.
Вы упорствуете. Все Вами перечисленные пытались изменить мир, но не выдавали и не считали себя специалистами во всех вопросах и науках.
ЛАД написав:Отказ я понимаю как постоянный, а не на время "испытаний тепловых сетей или во время аварий на них".
Нет, отказ временный, на период до устранения исполнителем услуг существенного недостатка в предоставлении услуги, а в случае невыполнения этого требования потребителя - поручение третьему лицу устранить этот недостаток за счет исполнителя услуги - статья 10 Закона Украины "О защите прав потребителей".
Простите, но это не отказ потребителя, а сбой поставщика услуги.
ЛАД написав:1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.
ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень. При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.
Самое забавное что большинство перечисленных или мало, или никогда не работали по специальности, а вклад Клинтонов и Обамы в нынешнее плачевное состояние США действительно огромен
ЛАД написав:Не совсем так. За это время медики больше узнали о болезни, можно надеяться, что относительно скоро появится вакцина (во всяком случае, этот момент стал на 5 месяцев ближе). Появились хотя бы относительно обоснованные протоколы лечения. Разрабатываются и испытываются новые лекарства - недавно читал, что даже в Украине начато испытание 4-х лекарств. Да и количество тестов и лабораторий, способных их делать, тоже заметно выросло.
В расширении знаний о болезни и уточнении протоколов ее лечения больших заслуг правительства я не вижу - это общемировое приобретение. А насчет количества тестов и лабораторий - да, их количество увеличено, но не до средневропейского уровня. Мы в самом хвосте европейского рейтинга по удельным показателям как то "тесты / население", и уступаем даже многим азиатским и африканским странам.
Что касается 4 потенциальных лекарств - это все перепозиционирование существующих фуфломицинов. Так сказать, чтобы можно было к препарату, который не лечит грипп, но на нем написано, что лечит, приписать еще и коронавирус, и АМКУ за это не наказал
PS: Париж возвращает масочный режим на улицах с понедельника