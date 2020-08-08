montagvide написав:Пы.Сы У коллеги сын заболел 18 лет. Сотрудник новой почты. Температура до 38. Потеря обоняния. Дома на самоизоляции седьмой день.Антибиотики. Киев.
Реальный случай. Разбор, как так может быть? 15.07 Муж, Жена и маленький ребенок общаются с взрослым сыном, уезжают на дачу 23.07 Старшему ребенку (сыну) берут мазок, делают ПЛР тест - через пару дней результат позитивный ковид. Контактных - отца, мать, младшего ребенка, тещу отправляют на самоизоляцию. Отец и маленький ребенок сидят на даче, мать приезжает к старшему сыну. Теща у себя отдельно на самоизоляции 27.07 У старшего ребенка на КТ небольшое воспаление легких. 6.08 Все сдают анализ на ковид. 8.08 Результат ВНИМАНИЕ!!! Старший сын и мать - отрицательный, теща позитивный, маленький ребенок - позитивный. Отец - неопределен ( типа ошибка какая то, надо пересдать) Симптомов никаких вообще ни у кого, даже потери обоняния. Где логика? Какая достоверность этих анализов?
montagvide написав:Пы.Сы У коллеги сын заболел 18 лет. Сотрудник новой почты. Температура до 38. Потеря обоняния. Дома на самоизоляции седьмой день.Антибиотики. Киев.
Реальный случай. Разбор, как так может быть? 15.07 Муж, Жена и маленький ребенок общаются с взрослым сыном, уезжают на дачу 23.07 Старшему ребенку (сыну) берут мазок, делают ПЛР тест - через пару дней результат позитивный ковид. Контактных - отца, мать, младшего ребенка, тещу отправляют на самоизоляцию. Отец и маленький ребенок сидят на даче, мать приезжает к старшему сыну. Теща у себя отдельно на самоизоляции 27.07 У старшего ребенка на КТ небольшое воспаление легких. 6.08 Все сдают анализ на ковид. 8.08 Результат ВНИМАНИЕ!!! Старший сын и мать - отрицательный, теща позитивный, маленький ребенок - позитивный. Отец - неопределен ( типа ошибка какая то, надо пересдать) Симптомов никаких вообще ни у кого, даже потери обоняния. Где логика? Какая достоверность этих анализов?
Симптомов от у кого никаких. Так себе, легкое воспаление легких подтвержденное самым точным на сегодня диагностическим методом
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
montagvide написав:Пы.Сы У коллеги сын заболел 18 лет. Сотрудник новой почты. Температура до 38. Потеря обоняния. Дома на самоизоляции седьмой день.Антибиотики. Киев.
Реальный случай. Разбор, как так может быть? 15.07 Муж, Жена и маленький ребенок общаются с взрослым сыном, уезжают на дачу 23.07 Старшему ребенку (сыну) берут мазок, делают ПЛР тест - через пару дней результат позитивный ковид. Контактных - отца, мать, младшего ребенка, тещу отправляют на самоизоляцию. Отец и маленький ребенок сидят на даче, мать приезжает к старшему сыну. Теща у себя отдельно на самоизоляции 27.07 У старшего ребенка на КТ небольшое воспаление легких. 6.08 Все сдают анализ на ковид. 8.08 Результат ВНИМАНИЕ!!! Старший сын и мать - отрицательный, теща позитивный, маленький ребенок - позитивный. Отец - неопределен ( типа ошибка какая то, надо пересдать) Симптомов никаких вообще ни у кого, даже потери обоняния. Где логика? Какая достоверность этих анализов?
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ЛАД написав:1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.
ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень. При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.
Самое забавное что большинство перечисленных или мало, или никогда не работали по специальности, а вклад Клинтонов и Обамы в нынешнее плачевное состояние США действительно огромен
Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам. При этом, то, что они работали и не по специальности, как раз и поддает сомнению точку зрения ЛАДА.
Возьмите, например, Иоганна Вольфганга Гете. Занимался адвокатской практикой, и, в тоже время, был поэтом и прозаиком. Был приглашен герцогом Карлом Августом в Веймар, где фактически исполнял обязанности премьер-министра. В тоже время, Гете занимался научными вопросами в сферах промышленности и сельского хозяйства, геологии, ботаники, анатомии, метеорологии, и даже физики, оспаривая при этом учение Ньютона!
При этом, shapo, я специально не упомянул Франца Кафку в этом перечне, ожидая именно Вашей реакции. Но теперь отмечаю, что Франц Кафка получил юридическое образование и до пенсии по болезни работал в сфере страхования травматизма на производстве, выступая по этим делам в судах
Наконец, обращаю внимание на Пьера де Ферма, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатности де. Однако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма Интересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьи
Таким образом, если юристы устойчивы к чуме, то коронавирус, я думаю, они преодолеют
Igneus написав:...... Наконец, обращаю внимание на Пьера де Ферма, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатности де. Однако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма
И это произошло исключительно благодаря юридическому образованию.
Интересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьи
Таким образом, если юристы устойчивы к чуме, то коронавирус, я думаю, они преодолеют
А мы тут всё обсуждали, кто спасёт человечество от короны - врачи, вирусологи, эпидемиологи? Оказывается элементарно - юристы.