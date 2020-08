Додано: Нед 09 сер, 2020 00:05

montagvide написав: montagvide написав: Пы.Сы У коллеги сын заболел 18 лет. Сотрудник новой почты. Температура до 38. Потеря обоняния. Дома на самоизоляции седьмой день.Антибиотики. Киев. Пы.Сы У коллеги сын заболел 18 лет. Сотрудник новой почты. Температура до 38. Потеря обоняния. Дома на самоизоляции седьмой день.Антибиотики. Киев.

Реальный случай. Разбор, как так может быть?

15.07 Муж, Жена и маленький ребенок общаются с взрослым сыном, уезжают на дачу

23.07 Старшему ребенку (сыну) берут мазок, делают ПЛР тест - через пару дней результат позитивный ковид. Контактных - отца, мать, младшего ребенка, тещу отправляют на самоизоляцию. Отец и маленький ребенок сидят на даче, мать приезжает к старшему сыну. Теща у себя отдельно на самоизоляции

27.07 У старшего ребенка на КТ небольшое воспаление легких.

6.08 Все сдают анализ на ковид.

8.08 Результат ВНИМАНИЕ!!! Старший сын и мать - отрицательный, теща позитивный, маленький ребенок - позитивный. Отец - неопределен ( типа ошибка какая то, надо пересдать) Симптомов никаких вообще ни у кого, даже потери обоняния.

Симптомов от у кого никаких. Так себе, легкое воспаление легких подтвержденное самым точным на сегодня диагностическим методом Симптомов от у кого никаких. Так себе, легкое воспаление легких подтвержденное самым точным на сегодня диагностическим методом

