Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Суб 08 сер, 2020 23:54 montagvide написав: Пы.Сы У коллеги сын заболел 18 лет. Сотрудник новой почты. Температура до 38. Потеря обоняния. Дома на самоизоляции седьмой день.Антибиотики. Киев.

Реальный случай. Разбор, как так может быть?

15.07 Муж, Жена и маленький ребенок общаются с взрослым сыном, уезжают на дачу

23.07 Старшему ребенку (сыну) берут мазок, делают ПЛР тест - через пару дней результат позитивный ковид. Контактных - отца, мать, младшего ребенка, тещу отправляют на самоизоляцию. Отец и маленький ребенок сидят на даче, мать приезжает к старшему сыну. Теща у себя отдельно на самоизоляции

27.07 У старшего ребенка на КТ небольшое воспаление легких.

6.08 Все сдают анализ на ковид.

8.08 Результат ВНИМАНИЕ!!! Старший сын и мать - отрицательный, теща позитивный, маленький ребенок - позитивный. Отец - неопределен ( типа ошибка какая то, надо пересдать) Симптомов никаких вообще ни у кого, даже потери обоняния.

Симптомов от у кого никаких. Так себе, легкое воспаление легких подтвержденное самым точным на сегодня диагностическим методом

Украина - богатая страна!

ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень.

При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.

обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень.При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.

Самое забавное что большинство перечисленных или мало, или никогда не работали по специальности, а вклад Клинтонов и Обамы в нынешнее плачевное состояние США действительно огромен Самое забавное что большинство перечисленных или мало, или никогда не работали по специальности, а вклад Клинтонов и Обамы в нынешнее плачевное состояние США действительно огромен

Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам. При этом, то, что они работали и не по специальности, как раз и поддает сомнению точку зрения ЛАДА.



Возьмите, например, Иоганна Вольфганга Гете.

Занимался адвокатской практикой, и, в тоже время, был поэтом и прозаиком.

Был приглашен герцогом Карлом Августом в Веймар, где фактически исполнял обязанности премьер-министра.

В тоже время, Гете занимался научными вопросами в сферах промышленности и сельского хозяйства, геологии, ботаники, анатомии, метеорологии, и даже физики, оспаривая при этом учение Ньютона!



При этом, shapo, я специально не упомянул Франца Кафку в этом перечне, ожидая именно Вашей реакции.

Но теперь отмечаю, что Франц Кафка получил юридическое образование и до пенсии по болезни работал в сфере страхования травматизма на производстве, выступая по этим делам в судах



Наконец, обращаю внимание на Пьера де Ферма, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатности де.

Однако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма

Интересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьи



Таким образом, если юристы устойчивы к чуме, то коронавирус, я думаю, они преодолеют Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам. При этом, то, что они работали и не по специальности, как раз и поддает сомнению точку зрения ЛАДА.Возьмите, например,Занимался адвокатской практикой, и, в тоже время, был поэтом и прозаиком.Был приглашен герцогом Карлом Августом в Веймар, где фактически исполнял обязанности премьер-министра.В тоже время, Гете занимался научными вопросами в сферах промышленности и сельского хозяйства, геологии, ботаники, анатомии, метеорологии, и даже физики, оспаривая при этом учение Ньютона!При этом,, я специально не упомянулв этом перечне, ожидая именно Вашей реакции.Но теперь отмечаю, чтополучил юридическое образование и до пенсии по болезни работал в сфере страхования травматизма на производстве, выступая по этим делам в судахНаконец, обращаю внимание на, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатностиОднако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы ФермаИнтересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьиТаким образом, если юристы устойчивы к, то, я думаю, они преодолеют Igneus Повідомлень: 666 З нами з: 29.08.18 Подякував: 248 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 01:21 Igneus написав: ......

Наконец, обращаю внимание на Пьера де Ферма, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатности де.

Однако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой , сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма ......Наконец, обращаю внимание на, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатностиОднако потом онне прекращая при этом юридической деятельности,, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма

И это произошло исключительно благодаря юридическому образованию.







Таким образом, если юристы устойчивы к чуме, то коронавирус, я думаю, они преодолеют Интересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьиТаким образом, если юристы устойчивы к, то, я думаю, они преодолеют

А мы тут всё обсуждали, кто спасёт человечество от короны - врачи, вирусологи, эпидемиологи?

Оказывается элементарно - юристы.

Правда, Ферма выжил и даже продвинулся "до поста высшего парламентского судьи" почему-то благодаря "смерти его коллег". Видимо, коллеги были плохими юристами.



P.s. Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам.

Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист.

Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.

Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист. Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии. Всё же, надеюсь, что всё это "шутка юмора". Не совсем удачная и несколько затянувшаяся.

Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам. При этом, то, что они работали и не по специальности, как раз и поддает сомнению точку зрения ЛАДА.



Возьмите, например, Иоганна Вольфганга Гете.

Занимался адвокатской практикой, и, в тоже время, был поэтом и прозаиком.

Был приглашен герцогом Карлом Августом в Веймар, где фактически исполнял обязанности премьер-министра.

В тоже время, Гете занимался научными вопросами в сферах промышленности и сельского хозяйства, геологии, ботаники, анатомии, метеорологии, и даже физики, оспаривая при этом учение Ньютона!



При этом, shapo, я специально не упомянул Франца Кафку в этом перечне, ожидая именно Вашей реакции.

Но теперь отмечаю, что Франц Кафка получил юридическое образование и до пенсии по болезни работал в сфере страхования травматизма на производстве, выступая по этим делам в судах



Наконец, обращаю внимание на Пьера де Ферма, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатности де.

Однако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма

Интересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьи



Таким образом, если юристы устойчивы к чуме, то коронавирус, я думаю, они преодолеют Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам. При этом, то, что они работали и не по специальности, как раз и поддает сомнению точку зрения ЛАДА.Возьмите, например,Занимался адвокатской практикой, и, в тоже время, был поэтом и прозаиком.Был приглашен герцогом Карлом Августом в Веймар, где фактически исполнял обязанности премьер-министра.В тоже время, Гете занимался научными вопросами в сферах промышленности и сельского хозяйства, геологии, ботаники, анатомии, метеорологии, и даже физики, оспаривая при этом учение Ньютона!При этом,, я специально не упомянулв этом перечне, ожидая именно Вашей реакции.Но теперь отмечаю, чтополучил юридическое образование и до пенсии по болезни работал в сфере страхования травматизма на производстве, выступая по этим делам в судахНаконец, обращаю внимание на, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатностиОднако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы ФермаИнтересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьиТаким образом, если юристы устойчивы к, то, я думаю, они преодолеют

Грешен, в молодости не очень увлекался литературной серией ЖЗЛ.

Поэтому решил восполнить пробел и посмотреть то чего не знал ранее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D1%86

Занимался страхованием травматизма на производстве, выступал по этим делам в судах. Работа для писателя была занятием второстепенным и обременительным: в дневниках и письмах он признаётся в ненависти к своему начальнику, сослуживцам и клиентам. На первом же плане всегда была литература, «оправдывающая всё его существование». Тем не менее Кафка способствовал улучшению условий труда на производстве в масштабах всей Северной Чехии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D0%B5

Во избежание полного повторения курса он перешёл на юридический факультет, где его проблемы с оценками по некоторым предметам продолжились. Переходные майские экзамены 1846 года были сданы удовлетворительно (получил одну пятёрку, три четвёрки и четыре тройки; средний вывод получился три), и Лев Николаевич был переведён на второй курс[12]. На юридическом факультете Лев Толстой пробыл менее двух лет

Горбачева с Кастро и пр. можно не упоминать.

Вообще-то полученное образование дело вторичное что давно доказано начиная с Тимофеева-Ресовского и заканчивая нынешними компьютерными гуру так и не закончившими университеты.

Главное что остается это то, что человек сделал в жизни.

Вообще-то полученное образование дело вторичное что давно доказано начиная с Тимофеева-Ресовского и заканчивая нынешними компьютерными гуру так и не закончившими университеты. Главное что остается это то, что человек сделал в жизни.

Наконец, обращаю внимание на Пьера де Ферма, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатности де.

Однако потом он путем самообразования, не прекращая при этом юридической деятельности, стал еще математиком-самоучкой , сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма ......Наконец, обращаю внимание на, который получил юридическое образование и занял должность в суде, именно за исполнение которой он и получил приставку знатностиОднако потом онне прекращая при этом юридической деятельности,, сформулировав, в том числе, знаменитые теоремы Ферма

И это произошло исключительно благодаря юридическому образованию.







Таким образом, если юристы устойчивы к чуме, то коронавирус, я думаю, они преодолеют Интересно, что около 1652 года Ферма заразился чумой, но умудрился выжить, а смерть его коллег продвинула его до поста высшего парламентского судьиТаким образом, если юристы устойчивы к, то, я думаю, они преодолеют

А мы тут всё обсуждали, кто спасёт человечество от короны - врачи, вирусологи, эпидемиологи?

Оказывается элементарно - юристы.

Правда, Ферма выжил и даже продвинулся "до поста высшего парламентского судьи" почему-то благодаря "смерти его коллег". Видимо, коллеги были плохими юристами.



P.s. Так здесь же у ЛАДА возникло сомнение в способности юристов выносить суждения по любым вопросам.

Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист.

Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.

Всё же, надеюсь, что всё это "шутка юмора". Не совсем удачная и несколько затянувшаяся. И это произошло исключительно благодаря юридическому образованию.А мы тут всё обсуждали, кто спасёт человечество от короны - врачи, вирусологи, эпидемиологи?Оказывается элементарно - юристы.Правда, Ферма выжил и даже продвинулся "до поста высшего парламентского судьи" почему-то благодаря "смерти его коллег". Видимо, коллеги были плохими юристами.P.s.Я не сомневаюсь, а просто убеждён, чточеловек не может выноситьсуждение повопросам. В том числе и юр к тоист.Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.Всё же, надеюсь, что всё это "шутка юмора". Не совсем удачная и несколько затянувшаяся.



Вам интересно тратить время и энергию на не адекватных людей? Зачем?

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3344 З нами з: 14.03.06 Подякував: 213 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 08:46 shapo написав: Igneus написав: ЛАД написав: 1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр. 1. Разговор с Вами я прекратил на тему об энциклопедических знаниях юристов и их способности выносить суждение по любым вопросам, в т.ч. по медицине, экономике, экологии и пр.

ЛАД, обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень.

При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.

обратите внимание на то, что, например, между Томасом Джефферсоном, Иоганном Гете, Александром Радищевым, Александром Грибоедовым, Львом Толстым, Вудро Вильсоном, Владимиром Ульяновым, Михаилом Зощенко, Махатмой Ганди, Степаном Бандерой, Фиделем Кастро, Ли Куан Ю, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром, Хиллари и Биллом Клинтонами, Бараком Обамой есть нечто общее, что их объединяет, а именно они юристы, и это не полный их перечень.При всех своих недостатках, они не пассивно созерцали окружающий их мир, а пытались изменить его своими методами, плохими или хорошими, исходя из своих представлений о справедливости.

Самое забавное что большинство перечисленных или мало, или никогда не работали по специальности, а вклад Клинтонов и Обамы в нынешнее плачевное состояние США действительно огромен Самое забавное что большинство перечисленных или мало, или никогда не работали по специальности, а вклад Клинтонов и Обамы в нынешнее плачевное состояние США действительно огромен

Бразилия встретила своего 3-миллионного коронавирусника.

Индия установила свой очередной рекорд + 65 000, и уже является устойчивым лидером по новым случаям.

Наш вчерашний рекорд + 1489, вы уже знаете.

Поляки + 843, тоже их максимум за всё время.

Поскольку французы и испанцы отдыхают в выходные и не подают отчётности, этим они вывели опять Украину на второе место в Европе по новым случаям.



Традиционная рубрика последних дней.

Обновляем свой ТОП по госпитализациям.



По отчёту МОЗ от 8 августа госпитализировано за сутки 294 человека. Это второй результат у нас за всё время.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 8 августа - 294

3. 5 августа - 293

4. 7 августа - 280

5. 6 августа - 262

6. 31 июля - 261

7. 24 июля - 255





