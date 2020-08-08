ЛАД написав:
Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист.
Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.
ЛАД, для того, чтобы человек вынес квалифицированное суждение по вопросу, в котором он не является узким специалистом, в медицине, например, есть такое понятие, как консилиум, в политике есть такие понятия, как совещание, патронатная служба, советники, в науке есть такое понятие, как конференция, и так далее.
Что касается темы обсуждения, суд (судья-юрист) принимает обоснованное решение в любых спорных правоотношениях
на основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, в том числе, заключениями судебных экспертов.
Что касается психиатрии
, то хочу обратить Ваше внимание на следующее.
Одним из самых распространенных оскорблений, которое применяется здесь на форуме, является слово "де***"
.
Удивительным является то, что однажды, еще будучи курсантами, нас отправили 23 февраля на утренник в детский садик, и я услышал от одного мальчика, что отец другого мальчика является якобы "де***"
.
Вот мне интересно, а в кого превратился этот 6-летний "знаток" психиатрии, сколько их вообще в таком юном возрасте было и не присутствуют ли некоторые из них на этом форуме?
Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, которая нужна для определения, например, дееспособности или вменяемости человека, то должен отметить, что де***
является слабо выраженной степенью олигофрении
, в которой есть еще две степени, а именно имбецильность
(средняя) и идиотия
(сильно выраженная).
Кстати, на зачете по судебной психиатрии у меня была задача, правильным результатом решения которой была имбецильность
Поэтому, навешивая ярлыки из психиатрии на оппонентов, нужно хотя бы разобраться в множественности степеней олигофрении
, для классификации которых нужно быть специалистом