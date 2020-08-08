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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1637163816391640 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Нед 09 сер, 2020 10:52 adeges написав: Вам интересно тратить время и энергию на не адекватных людей? Зачем? Вам интересно тратить время и энергию налюдей? Зачем?

"Не" с прилагательным пишется раздельно, если после этого прилагательного следует противопоставление, а иначе нужно писать слитно.



Кроме того, русское слово "адекватный" происходит от латинского слова

"ad-aequo", что в переводе означает "сравнивать".



Вы же поставили собеседника в затруднительное положение, не указав, с кем он должен сравнивать! с прилагательным пишется раздельно, если после этого прилагательного следует противопоставление, а иначе нужно писать слитно.Кроме того, русское словопроисходит от латинского слова, что в переводе означаетВы же поставили собеседника в затруднительное положение, не указав, с кем он должен сравнивать! Igneus Повідомлень: 668 З нами з: 29.08.18 Подякував: 248 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 12:22 Igneus ,



Hotab

Повідомлень: 2995 З нами з: 15.02.09 Подякував: 112 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 12:38 ЛАД написав: Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист.

Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии. Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист.Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.

ЛАД, для того, чтобы человек вынес квалифицированное суждение по вопросу, в котором он не является узким специалистом, в медицине, например, есть такое понятие, как консилиум, в политике есть такие понятия, как совещание, патронатная служба, советники, в науке есть такое понятие, как конференция, и так далее.

Что касается темы обсуждения, суд (судья-юрист) принимает обоснованное решение в любых спорных правоотношениях на основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, в том числе, заключениями судебных экспертов.



Что касается психиатрии, то хочу обратить Ваше внимание на следующее.

Одним из самых распространенных оскорблений, которое применяется здесь на форуме, является слово "де***".

Удивительным является то, что однажды, еще будучи курсантами, нас отправили 23 февраля на утренник в детский садик, и я услышал от одного мальчика, что отец другого мальчика является якобы "де***".

Вот мне интересно, а в кого превратился этот 6-летний "знаток" психиатрии, сколько их вообще в таком юном возрасте было и не присутствуют ли некоторые из них на этом форуме?



Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, которая нужна для определения, например, дееспособности или вменяемости человека, то должен отметить, что де*** является слабо выраженной степенью олигофрении , в которой есть еще две степени, а именно имбецильность (средняя) и идиотия (сильно выраженная).

Кстати, на зачете по судебной психиатрии у меня была задача, правильным результатом решения которой была имбецильность

Поэтому, навешивая ярлыки из психиатрии на оппонентов, нужно хотя бы разобраться в множественности степеней олигофрении, для классификации которых нужно быть специалистом ЛАД, для того, чтобы человек вынес квалифицированное суждение по вопросу, в котором он не является узким специалистом, в медицине, например, есть такое понятие, как консилиум, в политике есть такие понятия, как совещание, патронатная служба, советники, в науке есть такое понятие, как конференция, и так далее.Что касается темы обсуждения, суд (судья-юрист) принимает обоснованное решениена основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, в том числе, заключениями судебных экспертов.Что касается, то хочу обратить Ваше внимание на следующее.Одним из самых распространенных оскорблений, которое применяется здесь на форуме, является словоУдивительным является то, что однажды, еще будучи курсантами, нас отправили 23 февраля на утренник в детский садик, и я услышал от одного мальчика, что отец другого мальчика является якобыВот мне интересно, а в кого превратился этот 6-летний "знаток" психиатрии, сколько их вообще в таком юном возрасте было и не присутствуют ли некоторые из них на этом форуме?Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, которая нужна для определения, например, дееспособности или вменяемости человека, то должен отметить, чтоявляется слабо выраженной степенью, в которой есть еще две степени, а именно(средняя) и(сильно выраженная).Кстати, на зачете по судебной психиатрии у меня была задача, правильным результатом решения которой былаПоэтому, навешивая ярлыки из психиатрии на оппонентов, нужно хотя бы разобраться в множественности степеней, для классификации которых нужно быть специалистом Igneus Повідомлень: 668 З нами з: 29.08.18 Подякував: 248 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13 Igneus написав:

Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию,

Курс судебной медицины И психиатрии длится то ли семестр, то ли два (это на медицину и психиатрию суммарно) и нацелен на понимание круга вопросов, которые могут/должны ставиться перед специалистами в медицине.

Как таковых медицинских знаний там нет. Хотя блеснуть знанием термина "странгуляционная борозда" по молодости прикольно, не скрою. Курс судебной медицины И психиатрии длится то ли семестр, то ли два (это на медицину и психиатрию суммарно) и нацелен на понимание круга вопросов, которые могут/должны ставиться перед специалистами в медицине.Как таковых медицинских знаний там нет. Хотя блеснуть знанием термина "странгуляционная борозда" по молодости прикольно, не скрою. juristkostya Повідомлень: 3254 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:29 https://www.theguardian.com/world/live/ ... es-ramp-up



Сколько же зомбированных людей, а не только на этом треде. К слову, я не поклонник прививок в целом Только 53% британцев готовы сделать прививку против ковидаСколько же зомбированных людей, а не только на этом треде. К слову, я не поклонник прививок в целом It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3345 З нами з: 14.03.06 Подякував: 213 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1637163816391640 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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