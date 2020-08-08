RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1637163816391640

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:52

  adeges написав:Вам интересно тратить время и энергию на не адекватных людей? Зачем?

"Не" с прилагательным пишется раздельно, если после этого прилагательного следует противопоставление, а иначе нужно писать слитно.

Кроме того, русское слово "адекватный" происходит от латинского слова
"ad-aequo", что в переводе означает "сравнивать".

Вы же поставили собеседника в затруднительное положение, не указав, с кем он должен сравнивать! :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 668
З нами з: 29.08.18
Подякував: 248 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:22

Igneus ,

Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 15.02.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:38

  ЛАД написав:Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист.
Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.

ЛАД, для того, чтобы человек вынес квалифицированное суждение по вопросу, в котором он не является узким специалистом, в медицине, например, есть такое понятие, как консилиум, в политике есть такие понятия, как совещание, патронатная служба, советники, в науке есть такое понятие, как конференция, и так далее.
Что касается темы обсуждения, суд (судья-юрист) принимает обоснованное решение в любых спорных правоотношениях на основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, в том числе, заключениями судебных экспертов.

Что касается психиатрии, то хочу обратить Ваше внимание на следующее.
Одним из самых распространенных оскорблений, которое применяется здесь на форуме, является слово "де***".
Удивительным является то, что однажды, еще будучи курсантами, нас отправили 23 февраля на утренник в детский садик, и я услышал от одного мальчика, что отец другого мальчика является якобы "де***".
Вот мне интересно, а в кого превратился этот 6-летний "знаток" психиатрии, сколько их вообще в таком юном возрасте было и не присутствуют ли некоторые из них на этом форуме? :wink:

Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, которая нужна для определения, например, дееспособности или вменяемости человека, то должен отметить, что де*** является слабо выраженной степенью олигофрении , в которой есть еще две степени, а именно имбецильность (средняя) и идиотия (сильно выраженная).
Кстати, на зачете по судебной психиатрии у меня была задача, правильным результатом решения которой была имбецильность :)
Поэтому, навешивая ярлыки из психиатрии на оппонентов, нужно хотя бы разобраться в множественности степеней олигофрении, для классификации которых нужно быть специалистом :D
Igneus
 
Повідомлень: 668
З нами з: 29.08.18
Подякував: 248 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13

  Igneus написав:
Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию,

Курс судебной медицины И психиатрии длится то ли семестр, то ли два (это на медицину и психиатрию суммарно) и нацелен на понимание круга вопросов, которые могут/должны ставиться перед специалистами в медицине.
Как таковых медицинских знаний там нет. Хотя блеснуть знанием термина "странгуляционная борозда" по молодости прикольно, не скрою.
juristkostya
 
Повідомлень: 3254
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:29

Только 53% британцев готовы сделать прививку против ковида https://www.theguardian.com/world/live/ ... es-ramp-up

Сколько же зомбированных людей, а не только на этом треде. К слову, я не поклонник прививок в целом
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 14.03.06
Подякував: 213 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1637163816391640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, juristkostya і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7137 1616388
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 11:59
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2136)
09.08.2020 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.