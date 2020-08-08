ЛАД написав:Я не сомневаюсь, а просто убеждён, что ни один человек не может выносить квалифицированное суждение по любым вопросам. В том числе и юр к тоист. Если человек считает иначе, то это уже смахивает на манию величия, что относится уже, скорее, к психиатрии.
ЛАД, для того, чтобы человек вынес квалифицированное суждение по вопросу, в котором он не является узким специалистом, в медицине, например, есть такое понятие, как консилиум, в политике есть такие понятия, как совещание, патронатная служба, советники, в науке есть такое понятие, как конференция, и так далее. Что касается темы обсуждения, суд (судья-юрист) принимает обоснованное решение в любых спорных правоотношениях на основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, в том числе, заключениями судебных экспертов.
Что касается психиатрии, то хочу обратить Ваше внимание на следующее. Одним из самых распространенных оскорблений, которое применяется здесь на форуме, является слово "де***". Удивительным является то, что однажды, еще будучи курсантами, нас отправили 23 февраля на утренник в детский садик, и я услышал от одного мальчика, что отец другого мальчика является якобы "де***". Вот мне интересно, а в кого превратился этот 6-летний "знаток" психиатрии, сколько их вообще в таком юном возрасте было и не присутствуют ли некоторые из них на этом форуме?
Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, которая нужна для определения, например, дееспособности или вменяемости человека, то должен отметить, что де*** является слабо выраженной степенью олигофрении , в которой есть еще две степени, а именно имбецильность (средняя) и идиотия (сильно выраженная). Кстати, на зачете по судебной психиатрии у меня была задача, правильным результатом решения которой была имбецильность Поэтому, навешивая ярлыки из психиатрии на оппонентов, нужно хотя бы разобраться в множественности степеней олигофрении, для классификации которых нужно быть специалистом
Igneus написав: Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию,
Курс судебной медицины И психиатрии длится то ли семестр, то ли два (это на медицину и психиатрию суммарно) и нацелен на понимание круга вопросов, которые могут/должны ставиться перед специалистами в медицине. Как таковых медицинских знаний там нет. Хотя блеснуть знанием термина "странгуляционная борозда" по молодости прикольно, не скрою.
shapo написав:Вообще-то полученное образование дело вторичное что давно доказано начиная с Тимофеева-Ресовского и заканчивая нынешними компьютерными гуру так и не закончившими университеты. Главное что остается это то, что человек сделал в жизни.
shapo, Вы критически отнеслись к Клинтону и Обаме. Но возглавляет список один из отцов-основателей США юрист Томас Джефферсон, который преуспел и в других сферах. Неужели США не является для Вас тем государством, обустройству которого можно подражать?
Кроме того, вторым в списке значится юрист Иоганн Вольфганг Гете, которого Вы также обошли молчанием. Неужели Вам не нравится хотя бы его трагедия "Фауст"?
Вместе с этим, именно на юридическом факультете Казанского университета у Льва Толстого зародилось свободомыслие, поскольку он увлекся идеями реформатора Сперанского и раскритиковал правление Екатерины II. Когда он понял, что университет мешает его самообразованию, он ушел из него, но не бросил занятия с правом, которое самостоятельно изучал и в 1849 года сдавал экзамен в Петербурге на кандидата права. Неужели Вас не вдохновляет его литературное творчество, в котором она затрагивал и правовые категории законности и справедливости, за которое он получал Нобелевские премии?
Кстати, еще один студент юридического факультета Казанского университета, а именно Владимир Ульянов, тоже был отчислен, но потом экстерном сдал экзамены и получил диплом юриста. Фигура он, конечно, неоднозначная, но возможно, что путь государства от сохи к атомной бомбе был заложен, в том числе, и им. А Михаил Горбачев, как выражаются валютчики, выполнил откат
Наконец, если бы не болезнь Франца Кафки, он, может быть и продолжил бы работу на юридической должности. И хотя она была у него непривлекательной (фонд социального страхования по нашим меркам), она дала ему право на пенсию, что позволило сосредоточиться на литературной деятельности.
juristkostya написав:Курс судебной медицины И психиатрии длится то ли семестр, то ли два (это на медицину и психиатрию суммарно) и нацелен на понимание круга вопросов, которые могут/должны ставиться перед специалистами в медицине.
Есть такое наблюдение - госслужащие нарушающие законы, как правило увлекаются изучением законов и считают себя юристами. Но по какой-то непонятной и необъяснимой причине они с маниакальным упорством игнорируют и обходят стороной любые упоминания о законах которые регулируют их собственную деятельность. Можно предположить что они знают об этих законах и преднамеренно игнорируют, но нет - если копнуть глубже, то окажется, что они каким-то непостижимым образом забывают про эти законы. Возможно в медицине этому есть свое объяснение