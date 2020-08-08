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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:38
ЛАД, для того, чтобы человек вынес квалифицированное суждение по вопросу, в котором он не является узким специалистом, в медицине, например, есть такое понятие, как консилиум, в политике есть такие понятия, как совещание, патронатная служба, советники, в науке есть такое понятие, как конференция, и так далее.
Что касается темы обсуждения, суд (судья-юрист) принимает обоснованное решение в любых спорных правоотношениях на основе полно и всесторонне выясненных обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, в том числе, заключениями судебных экспертов.
Что касается психиатрии, то хочу обратить Ваше внимание на следующее.
Одним из самых распространенных оскорблений, которое применяется здесь на форуме, является слово "де***".
Удивительным является то, что однажды, еще будучи курсантами, нас отправили 23 февраля на утренник в детский садик, и я услышал от одного мальчика, что отец другого мальчика является якобы "де***".
Вот мне интересно, а в кого превратился этот 6-летний "знаток" психиатрии, сколько их вообще в таком юном возрасте было и не присутствуют ли некоторые из них на этом форуме?
Кроме того, поскольку юристы изучают судебную психиатрию, которая нужна для определения, например, дееспособности или вменяемости человека, то должен отметить, что де*** является слабо выраженной степенью олигофрении , в которой есть еще две степени, а именно имбецильность (средняя) и идиотия (сильно выраженная).
Кстати, на зачете по судебной психиатрии у меня была задача, правильным результатом решения которой была имбецильность
Поэтому, навешивая ярлыки из психиатрии на оппонентов, нужно хотя бы разобраться в множественности степеней олигофрении, для классификации которых нужно быть специалистом
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13
Курс судебной медицины И психиатрии длится то ли семестр, то ли два (это на медицину и психиатрию суммарно) и нацелен на понимание круга вопросов, которые могут/должны ставиться перед специалистами в медицине.
Как таковых медицинских знаний там нет. Хотя блеснуть знанием термина "странгуляционная борозда" по молодости прикольно, не скрою.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:29
Только 53% британцев готовы сделать прививку против ковида
Сколько же зомбированных людей, а не только на этом треде. К слову, я не поклонник прививок в целом
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:47
shapo, Вы критически отнеслись к Клинтону и Обаме.
Но возглавляет список один из отцов-основателей США юрист Томас Джефферсон, который преуспел и в других сферах. Неужели США не является для Вас тем государством, обустройству которого можно подражать?
Кроме того, вторым в списке значится юрист Иоганн Вольфганг Гете, которого Вы также обошли молчанием. Неужели Вам не нравится хотя бы его трагедия "Фауст"?
Вместе с этим, именно на юридическом факультете Казанского университета у Льва Толстого зародилось свободомыслие, поскольку он увлекся идеями реформатора Сперанского и раскритиковал правление Екатерины II. Когда он понял, что университет мешает его самообразованию, он ушел из него, но не бросил занятия с правом, которое самостоятельно изучал и в 1849 года сдавал экзамен в Петербурге на кандидата права. Неужели Вас не вдохновляет его литературное творчество, в котором она затрагивал и правовые категории законности и справедливости, за которое он получал Нобелевские премии?
Кстати, еще один студент юридического факультета Казанского университета, а именно Владимир Ульянов, тоже был отчислен, но потом экстерном сдал экзамены и получил диплом юриста. Фигура он, конечно, неоднозначная, но возможно, что путь государства от сохи к атомной бомбе был заложен, в том числе, и им. А Михаил Горбачев, как выражаются валютчики, выполнил откат
Наконец, если бы не болезнь Франца Кафки, он, может быть и продолжил бы работу на юридической должности. И хотя она была у него непривлекательной (фонд социального страхования по нашим меркам), она дала ему право на пенсию, что позволило сосредоточиться на литературной деятельности.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:58
Есть такое наблюдение - госслужащие нарушающие законы, как правило увлекаются изучением законов и считают себя юристами. Но по какой-то непонятной и необъяснимой причине они с маниакальным упорством игнорируют и обходят стороной любые упоминания о законах которые регулируют их собственную деятельность. Можно предположить что они знают об этих законах и преднамеренно игнорируют, но нет - если копнуть глубже, то окажется, что они каким-то непостижимым образом забывают про эти законы. Возможно в медицине этому есть свое объяснение
Додано: Нед 09 сер, 2020 15:42
Никого я не обошёл, просто количество реально практиковавших юристов в приведённом вами списке несоизмеримо с теми, кто, как Л. Толстой,только рядом проходил с этой профессией. Отцы-основатели США сейчас в гробу переворачивается видя во что превращают их страну перечисленные вами демократы. В. Ульянов, видимо, был плохой юрист судя по тому что построил страну с отсутствием права и в процессе построения призывал своих соратников к красному террору без какого-либо суда.
Поскольку все вышеперечисленное к теме оффтоп, м. б. назовёте юриста разрабатывающего сейчас вакцину от ковид-19?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:47
Сейчас юристы не вакцину разрабатывают от ковид-19, а защищают права человека в Евросуде от вмешательства в них обязательной вакцинацией в деле по жалобам нескольких заявителей против Чехии, которые были поданы еще в 2013-2015 годах:
После публичного слушания дела 1 июля 2020 года, Большая палата Евросуда продолжает рассмотрение этого дела в закрытом порядке. В зависимости от его дальнейшего решения будет решаться судьба, возможно по аналогии, и вакцинации от коронавируса.
Кстати, обратите внимание на соблюдение масочного режима в зале Евросуда, в том числе, его председателем Робертом Спано
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