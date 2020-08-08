Додано: Нед 09 сер, 2020 13:47

shapo написав: Вообще-то полученное образование дело вторичное что давно доказано начиная с Тимофеева-Ресовского и заканчивая нынешними компьютерными гуру так и не закончившими университеты.

Главное что остается это то, что человек сделал в жизни. Вообще-то полученное образование дело вторичное что давно доказано начиная с Тимофеева-Ресовского и заканчивая нынешними компьютерными гуру так и не закончившими университеты.Главное что остается это то, что человек сделал в жизни.

, Вы критически отнеслись к Клинтону и Обаме.Но возглавляет список один из отцов-основателей США юрист Томас Джефферсон, который преуспел и в других сферах. Неужели США не является для Вас тем государством, обустройству которого можно подражать?Кроме того, вторым в списке значится юрист Иоганн Вольфганг Гете, которого Вы также обошли молчанием. Неужели Вам не нравится хотя бы его трагедия "Фауст"?Вместе с этим, именно на юридическом факультете Казанского университета у Льва Толстого зародилось свободомыслие, поскольку он увлекся идеями реформатора Сперанского и раскритиковал правление Екатерины II. Когда он понял, что университет мешает его самообразованию, он ушел из него, но не бросил занятия с правом, которое самостоятельно изучал и в 1849 года сдавал экзамен в Петербурге на кандидата права. Неужели Вас не вдохновляет его литературное творчество, в котором она затрагивал и правовые категории законности и справедливости, за которое он получал Нобелевские премии?Кстати, еще один студент юридического факультета Казанского университета, а именно Владимир Ульянов, тоже был отчислен, но потом экстерном сдал экзамены и получил диплом юриста. Фигура он, конечно, неоднозначная, но возможно, что путь государства от сохи к атомной бомбе был заложен, в том числе, и им. А Михаил Горбачев, как выражаются валютчики, выполнил откатНаконец, если бы не болезнь Франца Кафки, он, может быть и продолжил бы работу на юридической должности. И хотя она была у него непривлекательной (фонд социального страхования по нашим меркам), она дала ему право на пенсию, что позволило сосредоточиться на литературной деятельности.