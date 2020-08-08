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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:57
ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
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yama
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:19
yama написав:
ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.
от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели
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