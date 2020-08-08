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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1638163916401641

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22

  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


запросто! -



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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:19

  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.

от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели
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