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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 09 сер, 2020 23:19
Додано: Пон 10 сер, 2020 06:47
Три сита Сократа: притча о том, что стоит говорить
Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали.
И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.
Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?
Додано: Пон 10 сер, 2020 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 81957
Нових - 1008
Одужало - 44359 (+387)
Загинуло - 1922 (+25)
Підозри - 137158 (+1093)
Вінницька область — 2985 (+11)
Волинська область — 4327 (+45)
Дніпропетровська область — 1571 (+24)
Донецька область — 976 (+1)
Житомирська область — 2154 (+23)
Закарпатська область — 5809 (+44)
Запорізька область — 953 (+16)
Івано-Франківська область — 5797 (+121)
Кіровоградська область — 724 (+3)
м. Київ — 9564 (+66)
Київська область — 4197 (+21)
Львівська область — 10981 (+130)
Луганська область — 155 (+2)
Миколаївська область — 716 (+11)
Одеська область — 4230 (+65)
Полтавська область — 497 (+3)
Рівненська область — 6923 (+83)
Сумська область — 699 (+31)
Тернопільська область — 3324 (+35)
Харківська область — 4901 (+117)
Херсонська область — 269 (+2)
Хмельницька область — 1368 (+22)
Чернівецька область — 6777 (+108)
Черкаська область — 1036 (+14)
Чернігівська область — 1024 (+10)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 10 сер, 2020 09:41
Igneus
согласен, но он хотел сказать, что его друг спит с его женой! и єто была правда., так шо....
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:59
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