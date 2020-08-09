Додано: Пон 10 сер, 2020 06:47

freeze написав: yama написав: ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ? ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?



Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.



от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца

от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц

от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели

от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.от 0 до 5 000 000 - за 4 месяцаот 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяцот 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 неделиот 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели

Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали.И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.Один человек спросил у Сократа:– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через– Три сита?– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это. Сначала через. Ты уверен, что это правда?– Нет, я просто слышал это.– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?– Нет, напротив.– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?– Нет, в этом нет необходимости.– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать,. Зачем тогда говорить?