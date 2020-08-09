RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1638163916401641

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
yama
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22

  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


запросто! -



:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9220
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:19

  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.

от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели
freeze
4
 
Повідомлень: 17911
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4341 раз.
Подякували: 7031 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 06:47

  freeze написав:
  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.

от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели

Три сита Сократа: притча о том, что стоит говорить
Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали.
И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.

Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?

http://ivynbee.com/people/tri-sita-sokr ... vorit.html
Igneus
 
Повідомлень: 672
З нами з: 29.08.18
Подякував: 249 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 81957
Нових - 1008

Одужало - 44359 (+387)
Загинуло - 1922 (+25)
Підозри - 137158 (+1093)

Вінницька область — 2985 (+11)
Волинська область — 4327 (+45)
Дніпропетровська область — 1571 (+24)
Донецька область — 976 (+1)
Житомирська область — 2154 (+23)
Закарпатська область — 5809 (+44)
Запорізька область — 953 (+16)
Івано-Франківська область — 5797 (+121)
Кіровоградська область — 724 (+3)
м. Київ — 9564 (+66)
Київська область — 4197 (+21)
Львівська область — 10981 (+130)
Луганська область — 155 (+2)
Миколаївська область — 716 (+11)
Одеська область — 4230 (+65)
Полтавська область — 497 (+3)
Рівненська область — 6923 (+83)
Сумська область — 699 (+31)
Тернопільська область — 3324 (+35)
Харківська область — 4901 (+117)
Херсонська область — 269 (+2)
Хмельницька область — 1368 (+22)
Чернівецька область — 6777 (+108)
Черкаська область — 1036 (+14)
Чернігівська область — 1024 (+10)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6354
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:41

Igneus
согласен, но он хотел сказать, что его друг спит с его женой! и єто была правда., так шо....
pit
 
Повідомлень: 9
З нами з: 10.04.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:59

Турецкие власти разрешили проведение клинических испытаний одной из вакцин против коронавируса на людях.
https://kurs.com.ua/novost/199217-v-turcii-ispitivajut-na-ljudjah-vakcinu-ot-koronavirusa

Гейтс заявил об опасениях, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата.

https://kurs.com.ua/novost/198919-geits-predostereg-ot-primenenija-vakcini-ot-covid-19
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16981
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 4191 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1638163916401641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, flyman, Sirchyk, zzzzzz, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7139 1617022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 02:12
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88547)
10.08.2020 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.