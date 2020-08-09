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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1639164016411642>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:22

  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


запросто! -



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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:19

  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.

от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 06:47

  freeze написав:
  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.

от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели

Три сита Сократа: притча о том, что стоит говорить
Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали.
И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.

Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?

http://ivynbee.com/people/tri-sita-sokr ... vorit.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 81957
Нових - 1008

Одужало - 44359 (+387)
Загинуло - 1922 (+25)
Підозри - 137158 (+1093)

Вінницька область — 2985 (+11)
Волинська область — 4327 (+45)
Дніпропетровська область — 1571 (+24)
Донецька область — 976 (+1)
Житомирська область — 2154 (+23)
Закарпатська область — 5809 (+44)
Запорізька область — 953 (+16)
Івано-Франківська область — 5797 (+121)
Кіровоградська область — 724 (+3)
м. Київ — 9564 (+66)
Київська область — 4197 (+21)
Львівська область — 10981 (+130)
Луганська область — 155 (+2)
Миколаївська область — 716 (+11)
Одеська область — 4230 (+65)
Полтавська область — 497 (+3)
Рівненська область — 6923 (+83)
Сумська область — 699 (+31)
Тернопільська область — 3324 (+35)
Харківська область — 4901 (+117)
Херсонська область — 269 (+2)
Хмельницька область — 1368 (+22)
Чернівецька область — 6777 (+108)
Черкаська область — 1036 (+14)
Чернігівська область — 1024 (+10)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:41

Igneus
согласен, но он хотел сказать, что его друг спит с его женой! и єто была правда., так шо....
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:59

Турецкие власти разрешили проведение клинических испытаний одной из вакцин против коронавируса на людях.
https://kurs.com.ua/novost/199217-v-turcii-ispitivajut-na-ljudjah-vakcinu-ot-koronavirusa

Гейтс заявил об опасениях, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата.

https://kurs.com.ua/novost/198919-geits-predostereg-ot-primenenija-vakcini-ot-covid-19
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:20

https://kurs.com.ua/novost/199241-mogut-li-privivki-vizvat-rak - заметка для антипрививочников.
Хотя их это вряд ли убедит. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 сер, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:26

  Igneus написав:
  freeze написав:
  yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?


Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.

от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца
от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц
от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели
от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели

Три сита Сократа: притча о том, что стоит говорить
Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали.
И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.

Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?

http://ivynbee.com/people/tri-sita-sokr ... vorit.html


Вам после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:39

Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил, что во время причастия нельзя заразиться новой коронавирусной инфекцией.
Патриарх дал понять, что Православная церковь не собирается вести переговоры об изменении способа причастия, потому что "при причастии нет опасности заразиться коронавирусом".
Его слова передает издание "Orthodoxtimes".

Как говорится - без комментариев.
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