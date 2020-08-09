yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.
от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели
Три сита Сократа: притча о том, что стоит говорить Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали. И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.
Один человек спросил у Сократа: – Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? – Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита. – Три сита? – Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда? – Нет, я просто слышал это. – Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее? – Нет, напротив. – Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? – Нет, в этом нет необходимости. – Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?
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yama написав:ХДЕ ??? ХДЕ ??? на последних двух трех страницах хоть слово про Корону ?
Встречаем 20-миллионного официального коронавирусника.
от 0 до 5 000 000 - за 4 месяца от 5 000 000 до 10 000 000 - за 1 месяц от 10 000 000 до 15 000 000 - за 4 недели от 15 000 000 до 20 000 000 - за 3 недели
Три сита Сократа: притча о том, что стоит говорить Философ Сократ известен тем, что изучал не только природу мира, но и природу человека. Именно он заложил множество принципов современной морали. И если у вас есть сомнения, стоит ли говорить человеку определенные вещи, просто вспоминайте сито Сократа. Эта маленькая притча очень упростит вам жизнь.
Один человек спросил у Сократа: – Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? – Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита. – Три сита? – Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда? – Нет, я просто слышал это. – Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее? – Нет, напротив. – Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? – Нет, в этом нет необходимости. – Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?
Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил, что во время причастия нельзя заразиться новой коронавирусной инфекцией. Патриарх дал понять, что Православная церковь не собирается вести переговоры об изменении способа причастия, потому что "при причастии нет опасности заразиться коронавирусом". Его слова передает издание "Orthodoxtimes".