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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:21
Детей перед школой учителя зазывают идти в больницу за справкой. При этом сама учительница не знает будут ли занятия очно или удаленно.. Пандемия пандемией, а бюрократию соблюдать надо
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st512
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