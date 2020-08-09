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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Детей перед школой учителя зазывают идти в больницу за справкой. При этом сама учительница не знает будут ли занятия очно или удаленно.. Пандемия пандемией, а бюрократию соблюдать надо
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:58
Билл Гейтс дело говорит.
Билл Гейтс дело говорит. Он на сегодня реально один из лучших экспертво по борьбе с инфекционными заболеваниями, прививками, изменениям климата. Потому что:
1. Он конкретно этими темами занимается 20 лет. Даже чуть больше.
2. Он умный человек, мыслит глубоко и нешаблонно.
3. Уоррен Баффет (тоже умный и опытный) отдал фонду Гейтсов сумму под 40 млрд долларов. Это около половины или больше его состояния (не помню точно).
Но, читать о заявлениях Гейстса нужно из нормальных источников (я без намёков)
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:25
Никогда не делал прививки от гриппа. Как и моя жена.
Можно ли нас считать антипрививочниками?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47
Я тоже.
Но это о другом.
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