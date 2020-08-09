RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1639164016411642

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Детей перед школой учителя зазывают идти в больницу за справкой. При этом сама учительница не знает будут ли занятия очно или удаленно.. Пандемия пандемией, а бюрократию соблюдать надо
st512
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.07.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:58

Билл Гейтс дело говорит.

  ЛАД написав:
Турецкие власти разрешили проведение клинических испытаний одной из вакцин против коронавируса на людях.
https://kurs.com.ua/novost/199217-v-turcii-ispitivajut-na-ljudjah-vakcinu-ot-koronavirusa

Гейтс заявил об опасениях, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата.

https://kurs.com.ua/novost/198919-geits-predostereg-ot-primenenija-vakcini-ot-covid-19

Билл Гейтс дело говорит. Он на сегодня реально один из лучших экспертво по борьбе с инфекционными заболеваниями, прививками, изменениям климата. Потому что:
1. Он конкретно этими темами занимается 20 лет. Даже чуть больше.
2. Он умный человек, мыслит глубоко и нешаблонно.
3. Уоррен Баффет (тоже умный и опытный) отдал фонду Гейтсов сумму под 40 млрд долларов. Это около половины или больше его состояния (не помню точно).
Но, читать о заявлениях Гейстса нужно из нормальных источников (я без намёков)
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 655
З нами з: 16.10.10
Подякував: 179 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:25

  ЛАД написав:https://kurs.com.ua/novost/199241-mogut-li-privivki-vizvat-rak - заметка для антипрививочников.
Хотя их это вряд ли убедит. :)

Никогда не делал прививки от гриппа. Как и моя жена.
Можно ли нас считать антипрививочниками? :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
2
 
Повідомлень: 17507
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1947 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47

  Starikan написав:
  ЛАД написав:https://kurs.com.ua/novost/199241-mogut-li-privivki-vizvat-rak - заметка для антипрививочников.
Хотя их это вряд ли убедит. :)

Никогда не делал прививки от гриппа. Как и моя жена.
Можно ли нас считать антипрививочниками? :wink:

Я тоже.
Но это о другом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16983
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 4192 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1639164016411642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 713, 714, 715
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7143 1617634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 16:30
Серж77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.