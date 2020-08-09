Билл Гейтс дело говорит. Он на сегодня реально один из лучших экспертво по борьбе с инфекционными заболеваниями, прививками, изменениям климата. Потому что: 1. Он конкретно этими темами занимается 20 лет. Даже чуть больше. 2. Он умный человек, мыслит глубоко и нешаблонно. 3. Уоррен Баффет (тоже умный и опытный) отдал фонду Гейтсов сумму под 40 млрд долларов. Это около половины или больше его состояния (не помню точно). Но, читать о заявлениях Гейстса нужно из нормальных источников (я без намёков)
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU