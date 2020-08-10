Билл Гейтс дело говорит. Он на сегодня реально один из лучших экспертво по борьбе с инфекционными заболеваниями, прививками, изменениям климата. Потому что: 1. Он конкретно этими темами занимается 20 лет. Даже чуть больше. 2. Он умный человек, мыслит глубоко и нешаблонно. 3. Уоррен Баффет (тоже умный и опытный) отдал фонду Гейтсов сумму под 40 млрд долларов. Это около половины или больше его состояния (не помню точно). Но, читать о заявлениях Гейстса нужно из нормальных источников (я без намёков)
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU
freeze написав:Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU
Так неинтересно. На декорации в виде "гор трупов" и "рефрижераторов" решили не тратиться? И так сойдёт?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
freeze написав:Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU
Так неинтересно. На декорации в виде "гор трупов" и "рефрижераторов" решили не тратиться? И так сойдёт?
При чём здесь трупы ? При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать. Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.
freeze написав:При чём здесь трупы ? При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать. Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.
"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
freeze написав:При чём здесь трупы ? При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать. Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.
"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"
И что? Зачем ерунду писать? Бессимптомные пациенты с герпесом вообще не заразны.