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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1640164116421643 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Вів 11 сер, 2020 03:14 freeze написав: Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает :

А теперь смотрим, что за броским заголовком:



"Пороговое число Ct для гена RdRp из мазков, взятых из верхних дыхательных путей, изменялось медленнее у людей с выраженными симптомами COVID-19, однако Ct для гена env из мокроты, полученной из нижних дыхательных путей, медленнее изменялось у бессимптомных пациентов. Вро всех остальных случаях значимой разницы между показателями Ct симптомных и бессимптомных обнаружено не было.



Таким образом, у 80,9% бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на РНК SARS-CoV-2 признаки болезни так и не появились на протяжении 24 дней. При этом динамика Ct у них в целом была такой же, как у пациентов с признаками COVID-19. Иначе говоря, вирусная нагрузка в обеих группах изначально была достаточно высокой и снижалась с одинаковой скоростью. Это позволяет предполагать, что риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"



Итак, одинаково заразны у них мазки из верхних и нижних дыхательных путей.

Но на практике нам важно не это, а количество и активность возбудителя, условно, в полуметре от рта больного. При этом, вполне очевидно, что симптомные будут выкашивать вирус намного дальше и бОльшими порциями - но таких замеров не проводилось и даже нет намеков, что планируются к проведению.



Сам автор статьи делает следующий вывод:

"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"

Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".



Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. А теперь смотрим, что за броским заголовком:"Пороговое число Ct для гена RdRp из мазков, взятых из верхних дыхательных путей, изменялось медленнее у людей с выраженными симптомами COVID-19, однако Ct для гена env из мокроты, полученной из нижних дыхательных путей, медленнее изменялось у бессимптомных пациентов. Вро всех остальных случаях значимой разницы между показателями Ct симптомных и бессимптомных обнаружено не было.Таким образом, у 80,9% бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на РНК SARS-CoV-2 признаки болезни так и не появились на протяжении 24 дней. При этом динамика Ct у них в целом была такой же, как у пациентов с признаками COVID-19. Иначе говоря, вирусная нагрузка в обеих группах изначально была достаточно высокой и снижалась с одинаковой скоростью. Это позволяет предполагать, что риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"Итак, одинаково заразны у них мазки из верхних и нижних дыхательных путей.Но на практике нам важно не это, а количество и активность возбудителя, условно, в полуметре от рта больного. При этом, вполне очевидно, что симптомные будут выкашивать вирус намного дальше и бОльшими порциями - но таких замеров не проводилось и даже нет намеков, что планируются к проведению.Сам автор статьи делает следующий вывод:"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. juristkostya Повідомлень: 3255 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 933 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 08:17 juristkostya написав: Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.



Факты говорят, что не всё так просто и очевидно как кажется на первый брошенный взгляд.

Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.

Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.

Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.



Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.

Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. Факты говорят, что не всё так просто и очевидно как кажется на первый брошенный взгляд.Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. freeze 4 Повідомлень: 17927 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7036 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1640164116421643 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 10 сер, 2020 21:48