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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1641164216431644> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Вів 11 сер, 2020 03:14 freeze написав: Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает :

А теперь смотрим, что за броским заголовком:



"Пороговое число Ct для гена RdRp из мазков, взятых из верхних дыхательных путей, изменялось медленнее у людей с выраженными симптомами COVID-19, однако Ct для гена env из мокроты, полученной из нижних дыхательных путей, медленнее изменялось у бессимптомных пациентов. Вро всех остальных случаях значимой разницы между показателями Ct симптомных и бессимптомных обнаружено не было.



Таким образом, у 80,9% бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на РНК SARS-CoV-2 признаки болезни так и не появились на протяжении 24 дней. При этом динамика Ct у них в целом была такой же, как у пациентов с признаками COVID-19. Иначе говоря, вирусная нагрузка в обеих группах изначально была достаточно высокой и снижалась с одинаковой скоростью. Это позволяет предполагать, что риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"



Итак, одинаково заразны у них мазки из верхних и нижних дыхательных путей.

Но на практике нам важно не это, а количество и активность возбудителя, условно, в полуметре от рта больного. При этом, вполне очевидно, что симптомные будут выкашивать вирус намного дальше и бОльшими порциями - но таких замеров не проводилось и даже нет намеков, что планируются к проведению.



Сам автор статьи делает следующий вывод:

"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"

Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".



Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. А теперь смотрим, что за броским заголовком:"Пороговое число Ct для гена RdRp из мазков, взятых из верхних дыхательных путей, изменялось медленнее у людей с выраженными симптомами COVID-19, однако Ct для гена env из мокроты, полученной из нижних дыхательных путей, медленнее изменялось у бессимптомных пациентов. Вро всех остальных случаях значимой разницы между показателями Ct симптомных и бессимптомных обнаружено не было.Таким образом, у 80,9% бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на РНК SARS-CoV-2 признаки болезни так и не появились на протяжении 24 дней. При этом динамика Ct у них в целом была такой же, как у пациентов с признаками COVID-19. Иначе говоря, вирусная нагрузка в обеих группах изначально была достаточно высокой и снижалась с одинаковой скоростью. Это позволяет предполагать, что риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"Итак, одинаково заразны у них мазки из верхних и нижних дыхательных путей.Но на практике нам важно не это, а количество и активность возбудителя, условно, в полуметре от рта больного. При этом, вполне очевидно, что симптомные будут выкашивать вирус намного дальше и бОльшими порциями - но таких замеров не проводилось и даже нет намеков, что планируются к проведению.Сам автор статьи делает следующий вывод:"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. juristkostya Повідомлень: 3256 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 933 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 08:17 juristkostya написав: Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.



Факты говорят, что не всё так просто и очевидно как кажется на первый брошенный взгляд.

Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.

Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.

Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.



Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.

Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. Факты говорят, что не всё так просто и очевидно как кажется на первый брошенный взгляд.Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. freeze 4 Повідомлень: 17934 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 08:41 Прошедшая неделя 3-10 августа стала рекордной в Украине по количеству госпитализированных коронавирусников, в среднем 252 человека в день.



Второе место - у предыдущей недели 27 июля - 2 августа - в среднем 221 человек.

Третье место - неделя 22 - 28 июня - в среднем 197 человек.



Поскольку тут фактор сделано больше тестов-сделано меньше тестов нивелирован, то в плане госпитализаций история событий выглядит так:



1. март незначительное число госпитализаций в среднем 20 в день

2. В апреле количество повышается с достижением максимума в 182 на первой майской неделе

3. Постепенное снижение количества госпитализированных, до минимума в среднем 103 в конце мая

4. Затем месяц идёт плавное повышение до уровня 197 в конце июня.

5. Июль стабилизация на этих уровнях.

6. Две последние недели - рост до 252. freeze 4 Повідомлень: 17934 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:15 freeze написав: Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.

Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.

Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.



Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.

Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.

Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного. То, что многие до сих пор не поняли важности сквозняка и дистанции...ну, не поняли, поймут со временем. Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного. То, что многие до сих пор не поняли важности сквозняка и дистанции...ну, не поняли, поймут со временем. juristkostya Повідомлень: 3256 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 933 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 83115

Нових - 1158



Одужало - 44934 (+575)

Загинуло - 1951 (+29)

Підозри - 138695 (+1537)



Вінницька область — 3002 (+17)

Волинська область — 4375 (+48)

Дніпропетровська область — 1571 (0)

Донецька область — 982 (+6)

Житомирська область — 2178 (+24)

Закарпатська область — 5875 (+66)

Запорізька область — 959 (+6)

Івано-Франківська область — 5911 (+114)

Кіровоградська область — 725 (+1)

м. Київ — 9687 (+124)

Київська область — 4239 (+42)

Львівська область — 11142 (+161)

Луганська область — 157 (+2)

Миколаївська область — 729 (+13)

Одеська область — 4364 (+134)

Полтавська область — 503 (+6)

Рівненська область — 7018 (+95)

Сумська область — 702 (+3)

Тернопільська область — 3375 (+51)

Харківська область — 5030 (+129)

Херсонська область — 271 (+2)

Хмельницька область — 1376 (+8)

Чернівецька область — 6867 (+90)

Черкаська область — 1039 (+3)

Чернігівська область — 1038 (+14)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6355 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:34 juristkostya написав: Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного. Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного.



Я и не спорю. Достаточно очевидно что никаких равных условий не имеется.

В случае с симптомным наблюдается настороженность, дистанция, изоляция и тд.

В случае с бессимптомным наблюдается, что они по имеющимся примерам успевают заразить людей возможно больше, чем симптомные.

Итого, вывод, занавес, спор не имеет смысла. Важно то как на самом деле продвигается болезнь, а не возможная теория. Я и не спорю. Достаточно очевидно что никаких равных условий не имеется.В случае с симптомным наблюдается настороженность, дистанция, изоляция и тд.В случае с бессимптомным наблюдается, что они по имеющимся примерам успевают заразить людей возможно больше, чем симптомные.Итого, вывод, занавес, спор не имеет смысла. Важно то как на самом деле продвигается болезнь, а не возможная теория. freeze 4 Повідомлень: 17934 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:38 freeze написав: Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.

Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.

И что, кто-то умер?

По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели) И что, кто-то умер?По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели) Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12183 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7064 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:41 Вкладчик1234 написав: И что, кто-то умер? И что, кто-то умер?



739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы 739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы freeze 4 Повідомлень: 17934 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:43 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.

Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов. Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.

И что, кто-то умер?

По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели) И что, кто-то умер?По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели)

здорових нема, є недообслідувані здорових нема, є недообслідувані https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20935 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1147 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46 Вкладчик1234 написав: freeze написав: При чём здесь трупы ?

При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.

Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать. При чём здесь трупы ?При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.



"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает" "Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"

браво! браво! vetka Повідомлень: 6512 З нами з: 04.03.14 Подякував: 405 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1641164216431644> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 10 сер, 2020 21:48