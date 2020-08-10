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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1641164216431644>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 03:14

  freeze написав:Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU

А теперь смотрим, что за броским заголовком:

"Пороговое число Ct для гена RdRp из мазков, взятых из верхних дыхательных путей, изменялось медленнее у людей с выраженными симптомами COVID-19, однако Ct для гена env из мокроты, полученной из нижних дыхательных путей, медленнее изменялось у бессимптомных пациентов. Вро всех остальных случаях значимой разницы между показателями Ct симптомных и бессимптомных обнаружено не было.

Таким образом, у 80,9% бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на РНК SARS-CoV-2 признаки болезни так и не появились на протяжении 24 дней. При этом динамика Ct у них в целом была такой же, как у пациентов с признаками COVID-19. Иначе говоря, вирусная нагрузка в обеих группах изначально была достаточно высокой и снижалась с одинаковой скоростью. Это позволяет предполагать, что риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"

Итак, одинаково заразны у них мазки из верхних и нижних дыхательных путей.
Но на практике нам важно не это, а количество и активность возбудителя, условно, в полуметре от рта больного. При этом, вполне очевидно, что симптомные будут выкашивать вирус намного дальше и бОльшими порциями - но таких замеров не проводилось и даже нет намеков, что планируются к проведению.

Сам автор статьи делает следующий вывод:
"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"
Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".

Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:17

  juristkostya написав:Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.


Факты говорят, что не всё так просто и очевидно как кажется на первый брошенный взгляд.
Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.
Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.
Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.

Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.
Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:41

Прошедшая неделя 3-10 августа стала рекордной в Украине по количеству госпитализированных коронавирусников, в среднем 252 человека в день.

Второе место - у предыдущей недели 27 июля - 2 августа - в среднем 221 человек.
Третье место - неделя 22 - 28 июня - в среднем 197 человек.

Поскольку тут фактор сделано больше тестов-сделано меньше тестов нивелирован, то в плане госпитализаций история событий выглядит так:

1. март незначительное число госпитализаций в среднем 20 в день
2. В апреле количество повышается с достижением максимума в 182 на первой майской неделе
3. Постепенное снижение количества госпитализированных, до минимума в среднем 103 в конце мая
4. Затем месяц идёт плавное повышение до уровня 197 в конце июня.
5. Июль стабилизация на этих уровнях.
6. Две последние недели - рост до 252.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:15

  freeze написав:Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта.
Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго.
Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.

Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.
Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.

Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного. То, что многие до сих пор не поняли важности сквозняка и дистанции...ну, не поняли, поймут со временем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 83115
Нових - 1158

Одужало - 44934 (+575)
Загинуло - 1951 (+29)
Підозри - 138695 (+1537)

Вінницька область — 3002 (+17)
Волинська область — 4375 (+48)
Дніпропетровська область — 1571 (0)
Донецька область — 982 (+6)
Житомирська область — 2178 (+24)
Закарпатська область — 5875 (+66)
Запорізька область — 959 (+6)
Івано-Франківська область — 5911 (+114)
Кіровоградська область — 725 (+1)
м. Київ — 9687 (+124)
Київська область — 4239 (+42)
Львівська область — 11142 (+161)
Луганська область — 157 (+2)
Миколаївська область — 729 (+13)
Одеська область — 4364 (+134)
Полтавська область — 503 (+6)
Рівненська область — 7018 (+95)
Сумська область — 702 (+3)
Тернопільська область — 3375 (+51)
Харківська область — 5030 (+129)
Херсонська область — 271 (+2)
Хмельницька область — 1376 (+8)
Чернівецька область — 6867 (+90)
Черкаська область — 1039 (+3)
Чернігівська область — 1038 (+14)
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:34

  juristkostya написав:Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного.


Я и не спорю. Достаточно очевидно что никаких равных условий не имеется.
В случае с симптомным наблюдается настороженность, дистанция, изоляция и тд.
В случае с бессимптомным наблюдается, что они по имеющимся примерам успевают заразить людей возможно больше, чем симптомные.
Итого, вывод, занавес, спор не имеет смысла. Важно то как на самом деле продвигается болезнь, а не возможная теория.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:38

  freeze написав:Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.
Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.

И что, кто-то умер?
По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели)
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:41

  Вкладчик1234 написав:И что, кто-то умер?


739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:43

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями.
Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.

И что, кто-то умер?
По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели)

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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:При чём здесь трупы ?
При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.
Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.


"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"

:mrgreen: :mrgreen: браво!
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