freeze написав:Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU
А теперь смотрим, что за броским заголовком:
"Пороговое число Ct для гена RdRp из мазков, взятых из верхних дыхательных путей, изменялось медленнее у людей с выраженными симптомами COVID-19, однако Ct для гена env из мокроты, полученной из нижних дыхательных путей, медленнее изменялось у бессимптомных пациентов. Вро всех остальных случаях значимой разницы между показателями Ct симптомных и бессимптомных обнаружено не было.
Таким образом, у 80,9% бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на РНК SARS-CoV-2 признаки болезни так и не появились на протяжении 24 дней. При этом динамика Ct у них в целом была такой же, как у пациентов с признаками COVID-19. Иначе говоря, вирусная нагрузка в обеих группах изначально была достаточно высокой и снижалась с одинаковой скоростью. Это позволяет предполагать, что риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"
Итак, одинаково заразны у них мазки из верхних и нижних дыхательных путей. Но на практике нам важно не это, а количество и активность возбудителя, условно, в полуметре от рта больного. При этом, вполне очевидно, что симптомные будут выкашивать вирус намного дальше и бОльшими порциями - но таких замеров не проводилось и даже нет намеков, что планируются к проведению.
Сам автор статьи делает следующий вывод: "риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик" Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".
Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.
juristkostya написав:Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.
Факты говорят, что не всё так просто и очевидно как кажется на первый брошенный взгляд. Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта. Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго. Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.
Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями. Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.
Прошедшая неделя 3-10 августа стала рекордной в Украине по количеству госпитализированных коронавирусников, в среднем 252 человека в день.
Второе место - у предыдущей недели 27 июля - 2 августа - в среднем 221 человек. Третье место - неделя 22 - 28 июня - в среднем 197 человек.
Поскольку тут фактор сделано больше тестов-сделано меньше тестов нивелирован, то в плане госпитализаций история событий выглядит так:
1. март незначительное число госпитализаций в среднем 20 в день 2. В апреле количество повышается с достижением максимума в 182 на первой майской неделе 3. Постепенное снижение количества госпитализированных, до минимума в среднем 103 в конце мая 4. Затем месяц идёт плавное повышение до уровня 197 в конце июня. 5. Июль стабилизация на этих уровнях. 6. Две последние недели - рост до 252.
freeze написав:Подкашливающий симптомный человек вызывает в наших условиях мгновенную реакцию окружающих как минимум в виде дистанцирования и сокращения времени контакта. Бессимптомный вирусоноситель кажется безопасным, и контакт с ним может длиться долго. Поэтому утверждение что один бессимптомный может заразить столько же людей как и один симптомный часто подтверждается не теорией о кашле на полметра, а на практике жизни.
Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями. Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.
Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного. То, что многие до сих пор не поняли важности сквозняка и дистанции...ну, не поняли, поймут со временем.
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juristkostya написав:Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного.
Я и не спорю. Достаточно очевидно что никаких равных условий не имеется. В случае с симптомным наблюдается настороженность, дистанция, изоляция и тд. В случае с бессимптомным наблюдается, что они по имеющимся примерам успевают заразить людей возможно больше, чем симптомные. Итого, вывод, занавес, спор не имеет смысла. Важно то как на самом деле продвигается болезнь, а не возможная теория.
freeze написав:Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями. Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.
И что, кто-то умер? По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели)
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freeze написав:Под Одессой уже выловили два судна с практически поголовно зараженными бессимптомниками моряками, естественно предположить что один проникший бессимптомник за время рейса, не кашляя, заразил всех остальных, хорошо нет пенсионеров среди моряков. Такая же ситуация с общежитиями. Такая же ситуация была с депутатом Шаховым, который бессимптомно зашел на заседание комитета и заразил много депутатов.
И что, кто-то умер? По такой логике, всё равно скоро все будут "бессимптомниками" (тем более у нас). А то и по второму-третьему кругу. Что доказывает, что ковид мало чем отличается от гриппа, орз-орви. А паника нагнеталась искусственно (каждый нагнетатель преследовал свои цели)
freeze написав:При чём здесь трупы ? При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать. Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.
"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"