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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1641164216431644 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Вів 11 сер, 2020 09:52 vetka написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав: При чём здесь трупы ?

При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.

Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать. При чём здесь трупы ?При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.



"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает" "Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"

браво! браво!



Вы же вроде говорили, что медучилище закончили, и не видите глупейшие ошибки в тексте, которому бравируете. Вы же вроде говорили, что медучилище закончили, и не видите глупейшие ошибки в тексте, которому бравируете. freeze 4 Повідомлень: 17934 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:55 freeze написав: Вкладчик1234 написав: И что, кто-то умер? И что, кто-то умер?



739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы 739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы

Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. vetka Повідомлень: 6512 З нами з: 04.03.14 Подякував: 405 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 09:58 vetka написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: И что, кто-то умер? И что, кто-то умер?



739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы 739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы

Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы.



И что ?

До конца года коронавирус обгонит ДТП. И что ?До конца года коронавирус обгонит ДТП. freeze 4 Повідомлень: 17934 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7037 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1641164216431644 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7144 1618391

ЛОБ Пон 10 сер, 2020 21:48