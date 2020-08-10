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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1641164216431644

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:52

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:При чём здесь трупы ?
При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.
Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.


"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"

:mrgreen: :mrgreen: браво!


Вы же вроде говорили, что медучилище закончили, и не видите глупейшие ошибки в тексте, которому бравируете. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:55

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:И что, кто-то умер?


739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы

Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:58

  vetka написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:И что, кто-то умер?


739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы

Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы.


И что ?
До конца года коронавирус обгонит ДТП.
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