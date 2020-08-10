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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:52
vetka написав:
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
При чём здесь трупы ?
При советской власти был такой популярный киножурнал - Хочу всё знать.
Сейчас смотрю популярен журнал - Ничего не хочу знать.
"Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с герпесом (гепатитом, туберкулёзом, спидом, и т.д.) настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает"
браво!
Вы же вроде говорили, что медучилище закончили, и не видите глупейшие ошибки в тексте, которому бравируете.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:55
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
И что, кто-то умер?
739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:58
vetka написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав:
И что, кто-то умер?
739 000 человек умерло от коронавируса на сегодня за последние месяцы
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы.
И что ?
До конца года коронавирус обгонит ДТП.
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Пон 10 сер, 2020 21:48
ЛОБ
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