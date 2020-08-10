Додано: Вів 11 сер, 2020 10:37

stargazer написав: не має летальності коронавіруса не має летальності коронавіруса

stargazer написав: не вражає настільки масово не вражає настільки масово

stargazer написав: від нього є вакцина від нього є вакцина

А, тоесть то что умирает столько же - фиг с ним, пусть умирают.Не скдадуха получается. Цифры умерших сопоставимы. Если летальность ниже то тогда гораздо больше, чем коронавирусом, болееют чтобы получить то же количество умерших. Или наоборот если болеют мало, то летальность выше чем у коронавируса иначе откуда сопоставимые цифры. Не нашел источника, но во многих местах пишут что каждый ребенок до достижения 5 лет заболевает ротавирусной инфекцией.Причем вакцинирование в составе программ есть лишь в 17 странах (цифры 2009 года) и Украины в списке нет.Так я повторюсь: если практически каждый украинец более этой инфекцией - где ротавирусный карантин, почему не остановлено метро и ж/д сообщение?